Lucca teatro festival, cala il sipario su un’edizione da record

Il Lucca Tetro Festival – Che cosa sono le nuvole? 2021 ha chiuso un’edizione da record, con il tutto esaurito ad ogni appuntamento alla prossima kermesse e lancia i corsi di teatro. Il festival ha chiuso con l’anteprima nazionale di Chi aiuta Pierino? che ha goduto, come gli altri appuntamenti di un ottimo successo di critica e di pubblico.

Grazie al contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca, Lucca teatro festival conferma anche quest’anno la propria crescita, in termini di spettatori, di appuntamenti e di realtà coinvolte con ben 25 eventi tra spettacoli, laboratori e mostre, in oltre due mesi di programmazione in 7 diverse location.

“Un ringraziamento alle istituzioni che hanno creduto nella nostra proposta rivolta alle famiglie – sottolineano Giovanni Fedeli, Tiziana Rinaldi e Elisa D’Agostino de La Cattiva Compagnia – i Comune di Lucca, Capannori, Montecarlo, Castelnuovo di Garfagnana e la Provincia di Lucca. Oltre agli importanti partner come Fita comitato provinciale di Lucca, Centro culturale del Compitese, Real Collegio e Teatro del Giglio. Insieme a loro e a molte realtà culturali del territorio che ci hanno rinnovato la loro fiducia, abbiamo realizzato spettacoli, incontri, mostre e laboratori dedicati alle famiglie, alle scuole e ai giovani, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti covid, che hanno registrato un successo enorme e hanno permesso alle famiglie finalmente di divertirsi insieme e affrontare importanti tematiche che aiutano a far crescere e a dialogare”.

Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? è diventato centrale nella vita culturale della città, e mentre La Cattiva Compagnia è già al lavoro per organizzare l’edizione del 2022, lancia la due giorni di porte aperte e prove gratuite per i laboratori teatrali organizzati in collaborazione con la Fita Lucca. Il 6 e 7 ottobre si potranno sperimentare i diversi corsi di: dizione e tecnica vocale, teatro adulti livello base e avanzato, e teatro per bambini e ragazzi al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano.

Le lezioni organizzate in sicurezza sono aperte a chi è titolare di Green pass, fatta eccezione dei bambini sotto i 12 anni. Per informazioni www.lacattivacompagniateatro.it, e-mail: info@lacattivacompagniateatro.it e tel. 347/7561235 (info teatro) e 339/6300383 (info dizione).