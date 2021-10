“Ho scelto la mia Lucca per respirare l’aria della mia Toscana e per dare il via a questo nuovo inizio dai luoghi delle mie origini”. Così Damiano Carrara raccontava qualche giorno fa, quando l’attesa per l’apertura del suo atelier in via Civitali era già alta. Si potrebbe dire, senza timore di venire smentiti, che la città non ha fatto mancare il suo calore.

Una straordinaria folla questa mattina (2 ottobre) si è presentata al taglio del nastro del primo negozio del genere del noto pasticcere. Centinaia di persone in fila hanno iniziato a ritrovarsi in via Civitali e nelle strade limitrofe per non perdere il momento e anche, hanno confessato molti, per vedere di persona Damiano Carrara.

Scene quasi degne di un film quelle che si sono viste stamani in tutto il quartiere.