Finanziamenti europei, il Comune di Capannori cerca un project manager

Il Comune di Capannori ha emesso un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo come project manager per l’attività di supporto all’Ufficio innovazione civica per il progetto Reusemed. Un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Eni Cbc Med. di cui il Comune è partner insieme ad alcune realtà spagnole, tunisine e giordane che mira a creare reti municipali basate su circuiti di riuso di elettrodomestici, mobili, libri, vestiti, cibo, con una particolare attenzione a progetti di compostaggio.

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei curriculum vitae e di un colloquio. Tra i requisiti per accedere alla selezione il possesso di laurea vecchio ordinamento, Laurea triennale, Laurea specialistica/magistrale, comprovata esperienza professionale, biennale, anche non continuativa, in attività di project management di progetti comunitari (Interreg, Life, Horizon 2020, eccetera), maturata a qualsiasi titolo presso organizzazioni pubbliche o private, conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza dei principali programmi informatici standard per ufficio. L’incarico avrà durata fino 31 dicembre 2022.

Per partecipare alla selezione è necessario presentare i seguenti documenti: domanda di partecipazione, Curriculum vitae, redatto in conformità allo schema Europass, datato e firmato (digitalmente o in forma autografa), documento di identità in corso di validità o di altro valido documento di riconoscimento; altra documentazione relativa a titoli, requisiti in possesso del candidato.

Le candidature devono essere indirizzate a Comune di Capannori – Ufficio innovazione civica e devono pervenire entro e non oltre il termine del 20 ottobre 2021 mediante l’invio della documentazione richiesta all’indirizzo di posta certificata pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it. Tutti i documenti devono essere trasmessi nel formato Pdf.

L’avviso di selezione insieme alla domanda di partecipazione è pubblicato sul sito del Comune www.comune.capanori.lu.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

Per informazioni innovazionecivica@comune.capannori.lu.it, telefono 0583.428281.