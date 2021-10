A Villa Bottini annunciati gli studenti vincitori del premio Mario Tobino

Sabato scorso a Villa Bottini nell’ambito del festival LuccAutori diretto da Demetrio Brandi, la Fondazione Mario Tobino ha premiato i vincitori della 15esima edizione del Premio Mario Tobino.



Sono stati premiati gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della provincia di Lucca. I premi sono stati assegnati dalla commissione formata da Isabella Tobino, Elda Carlotti, Divier Nelli, Riccardo Roni e Marco Vanelli.

In particolare per il tema Tobino e l’amicizia è stata premiata la quarta della scuola Tenuta Borbone di Viareggio per il lavoro di ricerca e confronto su due testi di Tobino “rielaborate graficamente con fantasia e creatività”. Per quanto riguarda l’istruzione secondaria di primo il primo premio è andato alla 2C del Nottolini di Lammari grazie a Amiciziaè e Il barattolo rosso un Manga, premiato per “la capacità di inserire una seria lettura di Tobino in un nuovo linguaggio espressivo vicino alla sensibilità giovanile”.

Il secondo premio è andato invece alla seconda e terza della scuola G. Puccini di Piano di Conca per la “straordinaria raffinatezza grafica dimostrata nella rievocazione di luoghi e figure dell’universo affettivo e geografico di Tobino”.