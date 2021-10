Aci Lucca inaugura il nuovo servizio di prenotazione online

Aci Lucca si avvicina sempre di più alle esigenze dei suoi soci e clienti. Da oggi, 5 ottobre, infatti, è attivo sul sito www.lucca.aci.it il nuovo servizio di prenotazione online. Con un semplice click sarà possibile fissare gli appuntamenti per il disbrigo di pratiche automobilistiche, il rinnovo della patente di guida e per il rilascio delle licenze sportive. Per quanto riguarda il pagamento del bollo, invece, sarà ancora possibile recarsi direttamente in sede senza appuntamento.

“Abbiamo voluto attivare questo nuovo servizio – commenta il direttore Luca Sangiorgio – per andare incontro alle nuove esigenze delle persone e puntare sulla semplificazione dell’Ente. Poter fornire un sistema semplice e immediato per fissare un appuntamento è un modo per semplificare ulteriormente l’accesso alla nostra sede, rendendolo più rapido e riducendo eventuali attese”.

Inoltre, dopo circa 18 mesi la sede Aci Lucca torna accessibile dalla porta principale, quella che affaccia su via Catalani. Il percorso di ingresso era stato cambiato, separando entrata e uscita, per garantire a tutti le necessarie disposizione di sicurezza per limitare il contagio da Covid-19.