Lo scorso fine settimana, 2 e 3 ottobre, i donatori di sangue del Gruppo donatori di sangue Fratres

Don Mario Barsantini di Segromigno in Piano hanno festeggiato il 50esimo anniversario dalla

fondazione.

Il gruppo, ricordiamo, è stato fondato il 5 maggio 1971 da don Emilio Angeli, Aladino Fuggiaschi, Dante Ricchi,

Ugo Frugoli, Renzo Lencioni, Gino Batali. Il primo presidente fu Alessandri Ivo.

Foto 2 di 2



Sabato 2 alle 17 alla chiesa di Segromigno in Piano si è tenuta una messa a cui hanno partecipato tra gli altri l’attuale presidente del gruppo Nello Lazzareschi unitamente al consiglio e il sindaco di Capannori Luca Menesini.

La messa è stata celebrata dai parroci don Damiano e don Giovanni alla presenza dei gruppi dei donatori Fratres di Camigliano, San Colombano e Segromigno in Monte e della Misericordia Santa Gemma Galgani.

I festeggiamenti sono proseguiti domenica 3 ottobre con il pranzo sociale aperto a donatori attivi, famiglie e sostenitori, al quale hanno aderito anche i rappresentanti dei Fratres nazionale, regionale e territoriale, e in rappresentanza del Comune di Capannori l’assessore Ilaria Carmassi.

In occasione dell’importante traguardo nella prossima assemblea del gruppo sarà consegnato un omaggio a tutti i donatori attivi e a coloro che hanno effettuato almeno 20 donazioni in passato, quale segno di ringraziamento per il continuativo impegno a favore della comunità.