Lucca e la sua cattedrale, all’Archivio di stato la mostra dedicata al duomo di San Martino

Lucca e la sua cattedrale. È questo il titolo della mostra che, in occasione dei 950 anni dalla consacrazione e della Domenica di carta 2021 sarà possibile visitare domenica (10 ottobre) nella sede centrale dell’Archivio di stato di Lucca.

La mostra, organizzata dall’Archivio di stato in collaborazione con l’Archivio storico diocesano e con la biblioteca statale, è dedicata alla cattedrale lucchese di San Martino, attraverso una selezione di documenti e di codici conservati negli istituti di cultura, volta a illustrare i molteplici aspetti della vita del principale luogo di culto della città toscana, da quello artistico-architettonico a quello devozionale-liturgico, nonché il suo stretto rapporto con le istituzioni politiche dell’antica Repubblica di Lucca. L’evento è collegato alle numerose iniziative per la celebrazione dei 950 anni dalla dedicazione della cattedrale lucchese, nell’ottica di favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza locale e non.

La mostra sarà visitabile solo su prenotazione delle visite guidate, che si terranno alle 9,30 e alle 11,30 e avranno la durata di circa 1 ora. Per prenotare la visita guidata telefonare è possibile telefonare al numero 0583 491465 dal lunedì al mercoledì mattina e al numero 0583 955909 il giovedì e il venerdì mattina. Per partecipare sarà necessario esibire il green pass. La mostra rimarrà aperta fino al 27 novembre il martedì e mercoledì, e sarà visitabile solo su prenotazione, per un massimo di 15 persone a visita. Il lunedì l’accesso sarà riservato alle visite effettuate dalle scuole.