Massarosa, il Pd trascina Barsotti. Bigongiari, si cerca l’intesa con Coluccini

Ci sono 1.649 voti a separare la candidata sindaca del centrosinistra Simona Barsotti, dallo sfidante del centrodestra Carlo Bigongiari che la affronterà al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi. Massarosa tornerà alle urne per decidere il nome del sindaco. Ma quel distacco ora apre i giochi per gli apparentamenti.

Quei voti sono in “mano” ad, il candidato sindaco (uscente) si è trasformato nel terzo incomodo che però potrebbe ribaltare gli scenari al ballottaggio. E’ vero che le dinamiche del secondo turno non si discoprono con l’artitmetica del primo turno, ma se andasse in porto il già ventilato apparentamento con Bigongiari, la sfida con la Barsotti potrebbe rivelarsi una battaglia all’ultimo voto. A volere fortemente l’intesa è tra gli altri il senatore, che ha già incassato una prima disponibilità da Fdi, attraverso le parole di Riccardo Giannoni, che in diretta su NoiTv ha risposto positivamente alle sollecitazioni del senatore azzurro. Coluccini, dunque, ago della bilancia? Si vedrà forse già nei prossimi giorni. Sembra tuttavia che non sarà facile convincere Coluccini che ancora oggi, di fronte al risultato del primo turno, non risparmia strali a parte del centrodestra.

“Per quello che conta, esco anche questa volta a testa alta, io e chi mi ha confermato il sostegno cresciamo come consenso, nel 2019 con civica massarosa e Fratelli d’Italia avevamo il 13,7% oggi il 17,3% – afferma Coluccini -. Chi ha voluto spaccare il centrodestra, la Lega per volontà precisa della consigliera regionale Montemagni e Fi, cercando un’altro candidato senza riuscire a dare un reale motivo del perché sono crollati dal 38,1% al 17,9%. Probabilmente se mi avessero sostenuto ora sarei di nuovo sindaco e si sarebbe nuovamente vinto al primo turno, ora la situazione è gravemente compromessa e c’è un ballottaggio solo grazie al risultato di una lista civica. Io farò dal ruolo che mi è stato dato sempre quello che potrò per fare rialzare la testa a Massarosa nell’interesse dei cittadini e poter guardare avanti”.