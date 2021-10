Al Real Collegio il libro di Umberto Sereni su Alfredo Caselli

Mercoledì (13 ottobre) al Real Collegio, Umberto Sereni, alle 18, presenterà il suo libro Per il centenario di Alfredo Caselli (Maria Pacini Fazzi editore),

Un lavoro importante ed emblematico, quello del professor Sereni, per offrire a chi legge un reale riconoscimento ad un personaggio lucchese com’è stato Alfredo Caselli, che, attraverso la sua passione ed il suo mecenatismo per la cultura e l’arte, riuscì a rendere il proprio Caffè in un luogo di riferimento indiscusso per l’intellighenzia culturale ed artistica lucchese e nazionale di quel tempo (specie nei primi del Novecento), facendone una vera e propria istituzione.

Quale infaticabile catalizzatore di importanti rapporti con molti personaggi che hanno segnato la storia della letteratura e della musica nel nostro paese, come Pascoli e Puccini, a cui era legato da una profonda e sincera amicizia, riuscì a trasformare il suo locale, poi più noto come Caffe Di Simo, nel “primo caffè letterario italiano”, come già lo definì Guglielmo Petroni.

Mercoledì al Real Collegio Umberto Sereni parlerà di Alfredo Caselli e di quello che ha rappresentato il suo locale a Lucca e fuori.

Presenterà l’incontro Vittorio Barsotti. La cittadinanza e le istituzioni lucchesi sono invitate tutte a questo importante appuntamento.