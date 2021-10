Alzheimer e demenza senile, un bando per potenziare l’assistenza domiciliare

L’obiettivo è quello di potenziare i servizi. Venerdì prossimo (15 ottobre) è l’ultimo giorno utile per presentare la manifestazione di interesse per partecipare al progetto Domus per il potenziamento dei servizi di cura domiciliare a persone affetta da Alzheimer o demenza senile residenti nei comuni della Zona distretto Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica).

Lo rende noto l’Asl Toscana nord ovest/zona distretto Piana di Lucca che ha pubblicato due avvisi per costituire due elenchi di operatori economici: il primo per erogare servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio (azione 1); il secondo per percorsi di cura e sostegno famigliare (azione 2).

In ciascuno avviso sono specificati l’oggetto della manifestazione di interesse, gli interventi finanziabili tramite l’attribuzione di buoni servizio, i soggetti che possono partecipare, i criteri di selezione degli operatori, le modalità di presentazione della manifestazione di interesse (esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it entro le ore 12 del 15 ottobre 2021).

I due avvisi e il relativo decreto (il numero 3539 del 4 ottobre 2021) sono consultabili e scaricabili dall’albo on line del sito internet dell’Asl Toscana nord ovest.