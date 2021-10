Capannori, si aggiorna l’albo di presidenti di seggio e scrutatori

È in corso l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale e dell’albo comunale degli scrutatori.

Per quanto riguarda i presidenti di seggio la domanda di nuova iscrizione deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre. Per gli scrutatori, invece, la domanda di nuova iscrizione deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre.

I requisiti di idoneità per il svolgere la funzione di presidente di seggio elettorale e di scrutatore sono: essere elettore del Comune, non avere superato il settantesimo anno di età, essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per i presidenti), essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo (per gli scrutatori).

Chi è già iscritto non deve presentare la domanda.

Le domande di iscrizione devono essere presentate allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento valido tramite posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.capannori.lu.it; tramite pec all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it o consegnate direttamente al protocollo del Comune di Capannori.

La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile sul sito del Comune www.comune.capannori.lu.it nella sezione Servizi demografici/elettorale.