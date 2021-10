Lammari e San Leonardo in Treponzio, in vigore il nuovo servizio di scuolabus per le medie

È entrato in funzione lunedì scorso il nuovo servizio di trasporto pubblico locale per gli studenti delle scuole medie di Lammari e di San Leonardo in Treponzio in seguito al passaggio dei due istituti alla ‘settimana corta”, ovvero a scuola dal lunedì al venerdì.

Dall’attività di monitoraggio prevista per la prima settimana di attivazione del servizio con i nuovi orari (ingresso 8,15 e uscita 14,15) emerge che per la scuola media di Lammari si registrano solo alcuni minuti di comporto in entrata comunque pattuiti con la scuola, mentre si sono registrati alcuni ritardi sull’orario in entrata per quanto riguarda la media di San Leonardo in Treponzio in particolare per chi proviene da Castelvecchio di Compito e da Guamo.

“Abbiamo deciso di attuare il monitoraggio per la prima settimana di entrata in funzione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale per queste due scuole consapevoli che potevano presentarsi alcune problematiche – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti – Essendo emersi alcuni ritardi in entrata per la scuola media di San Leonardo in Treponzio, in particolare nelle tratte Castelvecchio di Compito e Guamo, insieme all’azienda di trasporto e alla Provincia stiamo lavorando per migliorare il servizio e risolvere quanto prima queste criticità e per ottimizzare i tempi di percorrenza di tutte le tratte”.