Il Festival della salute 2021 ritorna alla sua sede originaria, Viareggio, con un fitto calendario di incontri, dibattiti, approfondimenti, screening e consulenze che avranno luogo tra domani e domenica al Principino eventi e al Teatro Puccini, sviluppandosi attorno al focus di Ambiente e salute.

Come in precedenza le professioni sanitarie afferenti agli Ordini dei tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione della Toscana daranno il loro contributo in forza del mandato di tutela della salute della cittadinanza. Per tutti e 4 i giorni del festival le 19 professioni ordinistiche si alterneranno ai tre stand resi disponibili dagli organizzatori, Eventi diversi Associazione culturale e Good event, per incontrare i cittadini e i visitatori interessati a conoscere come le professioni sanitarie contribuiscano e supportino la salute individuale e collettiva attraverso screening, dimostrazioni, consulenze e soprattutto attraverso il dialogo diretto con chi lavora in prima in sanità.

Il sabato pomeriggio alle 14 nella Sala cinema del Principino Eventi i presidenti dei tre ordini toscani, Leonardo Capaccioli, Cristiana Baggiani e Massimo Ferrandi introdurranno il tema Le professioni sanitarie e il territorio con il saluto iniziale del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e a seguire parteciperanno ai dibattiti moderati da Carlotta Romualdi.

La prima tavola rotonda approfondirà le opportunità offerte dalle professioni sanitarie per la gestione territoriale degli interventi sanitari con la partecipazione del vicepresidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli, del Presidente della terza commissione sanità Enrico Sostegni, dell’assessore al welfare regionale Serena Spinelli, del Consiglio dei cittadini per la salute Rosalba Boncompagni (Federconsumatori) e dell’avvocato Marco Antonucci. Il successivo incontro verterà sulle strategie di contrasto all’abusivismo professionale, sul quale interverranno il presidente del tribunale di Firenze Marilena Rizzo, Michele Cataneo (Comandante Nas interprovinciale Livorno) e l’avvocato Federico Orso (Piccioli & Parteners – studio legale Fno).

“Un impegno importante al quale non potevamo mancare – commenta Cristiana Baggiani – Il Festival della salute è una manifestazione nazionale molto conosciuta e apprezzata, che ha scelto la Toscana come sede privilegiata e che permette l’incontro di istituzioni e cittadini all’interno di uno spazio neutrale, utile per aprirsi alla conoscenza e al confronto”.

A coronamento dell’evento la lectio magistralis su Ambiente e Salute: le microplastiche nell’organismo umano del professor Antonio Ragusa, direttore di ostetricia e ginecologia del Fatebenefratelli di Roma. In ultimo, presentati da Claudio Sottili, le dichiarazioni delle numerose associazioni partecipanti al festival.

Il binomio mare-salute sarà centrale quanto quello ambiente-medicina. Soddisfatto della qualità degli eventi messi in programma e della loro valenza internazionale il sindaco Giorgio Del Ghingaro. “Con la pandemia, durante il lockdown – ha detto -, siamo diventati tutti più consapevoli di quanto sia importante la prevenzione, la cultura del benessere, la ricerca. Viareggio in questo è stata di esempio: dal rispetto delle regole anticontagio è dipesa la ripresa della città. E poi l’allestimento in tempi record dell’hub vaccinale e la corsa ai vaccini per l’immunità. Sono stati mesi difficili ma importanti: la Comunità intera è cresciuta. Ben vengano quindi gli eventi come questo che mettono l’accento sulla salute e su quanto il benessere di tutti molto dipenda dal comportamento di ognuno”.

Il ritorno del festival a Viareggio, città in cui si tenne quattordici anni fa la prima edizione, è stato commentato anche da Simone Bezzini, assessore regionale alla salute: “Vogliamo offrire alla collettività, a partire dai ragazzi più giovani, l’opportunità di partecipare a tanti eventi e incontri dedicati al bene più prezioso per tutti noi: la salute. Questa prima parte del Festival, che si svolge a Viareggio, è dedicata, in particolare, al rapporto tra salute e ambiente. La definizione di “salute” dell’Oms è, infatti, quella di ‘uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente assenza di malattia o infermità’. Un approccio alla salute e all’individuo, quindi, nella sua essenza dinamica, in continua interazione anche con l’ambiente circostante, risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e, appunto, dell’ambiente. Al centro di queste giornate l’importanza della prevenzione e della promozione della salute, dei corretti stili di vita e dell’alfabetizzazione sanitaria, per consentire ai cittadini di conoscere e riflettere sulla propria salute e sulle relative componenti, che sappiamo essere il frutto di un processo il cui equilibrio è determinato anche da fattori sociali, culturali, ambientali ed economici, oltre che biologici. Non per nulla, tra gli obiettivi strategici della sanità troviamo anche la diminuzione dell’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico, la diffusione di stili di vita sani, il rafforzamento dei sistemi di prevenzione, la garanzia dell’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci e il contrasto dei divari territoriali”.

“Il Festival – conclude Bezzini – grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti, rappresenta quindi una straordinaria occasione aperta alla cittadinanza sia per effettuare screening e consulenze mediche gratuite, in un’ottica di promozione della prevenzione, sia per conoscere, ascoltare e porre domande sulle tante tematiche trattate che riguardano il nostro benessere e le nostre scelte quotidiane di salute”.

Coldiretti e Avis presenti al Festival della salute

La principale organizzazione agricola e Avis sono presenti attivamente alla quattordicesima edizione Festival dedicato al rapporto tra ambiente e salute con approfondimenti sull’importanza della prevenzione, della promozione della salute, dei corretti stili di vita e dell’alfabetizzazione sanitaria, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini.

La presenza di Coldiretti prevede l’allestimento di uno stand al Principe di Piemonte del patronato Epaca per consulenze gratuite su malattie professionali ed infortuni sul lavoro, una postazione dove saranno raccolte le firme a sostegno della petizione popolare contro i pannelli solari su suolo agricolo promossa da Coldiretti Giovani Impresa ed un talk show domenica (31 ottobre) alle 16 a cui parteciperanno il presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi e l’imprenditore agricolo, Marco Carmazzi.

Io dono tu vivi: al Festival anche un viaggio nel sistema sangue con il seminario organizzato da Avis Regionale Toscana sabato (30 ottobre) alle 9,30. L’appuntamento è nella Sala cinema del Principino Eventi. Ad introdurre sarà la presidente di Avis Regionale Toscana Claudia Firenze e porterà i saluti dell’amministrazione comunale di Viareggio l’assessore all’innovazione e alle politiche attive del lavoro Valter Alberici. A seguire gli interventi di Rosaria Bonini, direttore Soc ex azienda Usl 2 Lucca dal titolo Dalla raccolta al buon uso del sangue, come prevenire carenze ed esuberi; di Francesco Da Prato, contract manufacturing lead Takeda Italia S.p.A che parlerà di Raccolta e prodotti in conto lavorazione: il bilancio del primo anno in Toscana; di Franco Bambi, direttore Soc Meyer – responsabile Centro regionale sangue Toscana che porterà la sua relazione su Il sistema trasfusionale toscano (e non solo): istruzioni per il (buon) uso. A concludere il presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link.

Domenica la Parte 1 si concluderà in Versilia e un mese dopo avvierà la Parte 2 a Siena dove il Festival si è tenuto per la prima volta lo scorso anno e dove sarà di piena attualità il tema della ricerca e delle Scienze della vita.

Per saperne di più https://festivaldellasalute.it/programma/