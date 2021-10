Frank Miller all’Astra per il docufilm sulla sua vita girato in parte a Lucca

È stato presentato questa mattina (29 ottobre) al cinema Astra in Piazza del Giglio Frank Miller – American Genius, il documentario diretto da Silenn Thomas sulla figura di Frank Miller, uno dei fumettisti più importanti del settore, punto di riferimento per milioni di appassionati. Il film ripercorre la vita e la carriera del celebre fumettista, soffermandosi sulle tappe più importanti che hanno caratterizzato il suo percorso artistico ed esistenziale. Alla proiezione del documentario ha preso parte lo stesso Miller, che ha speso parole di ringraziamento per i presenti e per la stessa città di Lucca, nella quale sono state girate alcune scene del film.

Cresciuto nel Vermont, si trasferisce a New York per inseguire il suo sogno e, superate le prime difficoltà, riesce ad affermarsi grazie alla sua fervida creatività e alla pregnanza dei suoi personaggi, diventati icone di una vera e propria mitologia. Da Daredevil a Batman passando per Superman ed Elektra, Miller ha lasciato un segno indelebile, rivoluzionando la concezione stessa di fumetto grazie al suo stile tanto essenziale quanto impattante. Poi l’approdo a Hollywood in veste di sceneggiatore e regista, con capolavori del calibro di 300 e Sin City che lo iscrivono di diritto nella storia della cinematografia contemporanea.

Ma la sua vita, per quanto costellata di successi, non è stata sempre rose e fiori. Il documentario affronta anche i periodi più tenebrosi del fumettista, l’esperienza con l’alcol e le tendenze autodistruttive. Ma Frank ha saputo sempre rialzarsi, e soprattutto non ha mai smesso di dare forma alle emozioni attraverso le sue opere senza tempo.

Eccentrico, versatile, a tratti provocatorio, Miller ha saputo esercitare un’influenza trasversale su diversi settori, dalla politica all’arte, dalla cultura al cinema, e la sua opera complessiva testimonia una sensibilità artistica quasi ineguagliabile.