Ct Lucca Vicopelago, sfida con la capolista del girone

Il girone di andata del gruppo 2 si chiude domani (31 ottobre), primo 15 in programma dalle 10, per le campionesse d’Italia del Circolo Tennis Lucca Vicopelago che riceveranno la visita della società canottieri Casale, leader a punteggio pieno del raggruppamento e una delle principali favorite nella corsa al titolo tricolore edizione 2021. Come due settimane fa, quando il team di capitan Ivano Pieri impattò sul 2-2 in casa del Tc Italia Forte dei Marmi, non sarà della partita Irina Maria Bara, arrivata in finale nel torneo di doppio del Wta 250 di Cluj. Le biancorosse potranno contare, dunque, sull’apporto di Jessica e Tatiana Pieri, Bianca Turati, Clarissa Gai e le giovanissime Ludovica Pierro, Elisa Petroni e Giulia Giusti.

Resta da capire con quali giocatrici, di contro, affronterà questa trasferta il circolo piemontese. Dotato di un organico molto profondo, son ben cinque le straniere tesserate più l’ex numero 5 del mondo e finalista al Roland Garros 2012 Sara Errani. Paiono certe le presenza di una tennista solida e di ottimo livello come Stefania Rubini e della giovane, in quota vivaio, Lisa Pigato molto abile anche nel doppio. Per quanto concerne la giocatrice straniera, le piemontesi potranno disporre di una tra Bolsova (forse l’indiziata numero uno), Konjuh, Stojanovic, Buzarnescu e Arruabarrena. Nelle prime due giornate la Società Canottieri Casale ha inanellato altrettanti successi ai danni di Tc Italia (4-0) e Tc Genova (3-1), compagini appaiate a quota un punto che si affronteranno domani in terra versiliese. Al di là degli aspetti tecnici, l’auspicio per domani è che il tempo sia clemente onde evitare di dover ricorrere a giocare in un campo coperto, soluzione che renderebbe contingentato l’accesso, sempre previo green pass, del pubblico.

“Affronteremo la capolista del nostro girone e una delle formazioni sicuramente in prima fila per cercare di centrare lo scudetto – è il pensiero di capitan Ivano Pieri -. Casale dispone di una rosa di primo ordine: dal comparto straniere a ottime italiane come Pigato, Rubini e Sara Errani. Sicuramente ci aspetterà una partita tosta ma sono certo che le nostre giocatrici tireranno fuori dal loro cilindro una grande prestazione di squadra”.