Mercoledì di Coppa: si gioca in quattro categorie

La Coppa Italia di serie D entra nel vivo con le partite dei trentaduesimi di finale in programma domani (3 novembre) alle 14,30. Le partite sono di sola andata, se al termine dei 90’ persiste la parità saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata al turno successivo.

A partire dai sedicesimi di finale disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiamo, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento interregionale.

Sempre dai sedicesimi prende il via il tabellone principale con accoppiamenti predeterminati fino alla finale.

Due le gare che interessano formazioni della provincia di Lucca: Real Forte Querceta – Prato (arbitro Dasso di Genova) e Seravezza-Sestri Levante (Agostoni di Milano).

Domani spazio anche alla Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione. In Eccellenza in campo alle 15 Fratres Perignano – Camaiore. Per la Promozione notturna alle 20,30 per Capezzano – Pieve Fosciana.

In campo anche tre gare di Coppa di Terza Categoria: Retignano – Stiava, Trebesto – Spianate (alle 20,15) e Coreglia – Piazza 55. Si giocherà il 17 novembre Polisportiva Capannori – Valfreddana.