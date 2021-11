Tutte le gare e i tabellini dalla Promozione alla Seconda. Copertina al Porcari che batte la Torrelaghese

Dalla Promozione alla Seconda tutto sulla giornata di campionato.

In Promozione vittoria corsara del Lammari con la Virtus Marina di Massa in trasferta, fa pari in casa il Villa Basilica, cade nettamente il Capezzano. Copertina in Prima Categoria tutta per il Porcari che infligge la prima sconfitta alla corazzata Torrelaghese. Bene il Forte dei Marmi, Pietrasanta fermato dal maltempo a Vagli.

In Seconda nel girone A vittoria nel derby per il Viareggio contro il Lido di Camaiore, fanno pari Fortis Camaiore e Massarosa. Nel girone C Montecarlo corsaro a San Filippo, San Macario Oltreserchio fa tris al Fornoli. Vincono la capolista Migliarino Vecchiano e il Filettole. Sospesa nella ripresa la sfida fra Barga e Borgo a Mozzano, pari le altre.

Promozione

Quarrata – Capezzano 3-0

QUARRATA OLIMPIA: Giuntini, Pagnini (35’st Bonechi), Fabozzi, Raimondo (33’st Felici), Corsini, Chiavacci, Lanzilli (28’st Barontini), Picchianti, Doumbia (36’st Smith), Cortonesi, Bonfanti An. (36’st Tito). A disp.: Mazzanti, Rocchetti, Morelli, Cirri. All.. Agostiniani

CAPEZZANO PIANORE: Ferraiuolo, Bongiorni (10’st Gigliotti), Caniparoli (39’st Leonardi), Maestrelli, Da Prato, Pizza, Domenici, Pacini (15’st Cotza), Iardella, Benedetti, Picchi (26’st Romiti). A disp.: Bartelletti, Ratti. All.: Di Cola

ARBITRO: Biagi di Pisa (Scellato di Prato e Santaera di Pisa)

RETI: 17’pt Cortonesi, 45’pt e 3’st Bonfanti

NOTE: Ammoniti Raimondo, Benedetti, Maestrelli. Espulso Maestrelli al 30’st

Villa Basilica – Maliseti Seano 0-0

VILLA BASILICA: Agozzino, Rossano, Bertini, Betti, Petrini (10’st Ghilarducci), Rossi, Motroni, Matteoni, Berrettini, Bouhalia (10’st Del Magro), Garunja. A disp.: Mazzotta, Benettaleb, Zahir, Cantone, Martinucci. All.: Lazzari

MALISETI SEANO: Cuorvo, Campana, Menichetti, Paoli (15’st Bossahon), Ciofi, Fusco (1’st Bambini), Breschi, Cecchi, Aprea, Santini, Dondini (15’st Robi). A disp.: Habibaj, Campani, Perillo, Sensi, Perna. All.: Fabbri

ARBITRO: Masi di Pontedera (Tranchida e Pieve di Pisa)

NOTE: Ammoniti Motroni, Betti, Rossano, Cioofi, Breschi, Santini, Ciofi, Checchi. Espulsi Ciofi al 18’st e Motroni al 26’st

Virtus Marina di Massa – Lammari 0-3

VIRTUS MARINA DI MASSA: Barbieri, Della Tommasina, Magnani, Andreazzoli, Praticò, De Bellis, Ferrari, Nardini, Turini, Lazzini, Diouf. A disp.: Moretti, Veschi, Bendinelli, Airaghi, Biancardi, Cissè, Baldini, Ibba, Seck.

LAMMARI: Scatena, Chetoni, Benedetti, Guazzelli, Borelli, Sheta, Posarelli, Casini, Dinelli, Marzi, Bacci. A disp.: Decanini, Lacedra, Picchi, Angioli, Antonelli, Iannello, Massagli, Bpnini, Biggi.

RETI: 15’st e 21’st Dinelli, 20’st Bacci

Prima Categoria

Girone A

Academy Porcari – Torrelaghese 2-0

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Scaffai, Picchi, Campigli, Mattioli, Ricci (38’st Bisanti), Della Maggiora (15’st Cortesi A.), Menchini, Amidei (23’st Vitelli), Cortesi G. (35’pt Del Carlo, 44’st Di Bello), A disp.: Rossi, Lombardi, Baveresi, Panteri. All. Bendinelli

TORRELAGHESE: Casapieri, Zini, Pardini, Bonuccelli, Monopoli, Pacini, Comelli, Checchi (38’st Pezzini), Marsili, Passaglia, Cheli. A disp.: Aperti, Bertolucci, Ali, Tancredi, Aquilante C., Grossi, Longobardi. All.: Casani.

RETI: 32’pt Cortesi G., 30’st Menichini

NOTE: Ammonitio Pacini, Buono, Ricci, Vitelli. Espulso al 20’st Pacini

Don Bosco Fossone – Folgor Marlia 2-1

DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Provenzano, Antonelli (Aldrovandi), Mosti, Vaira, Ugolini, Donati, Franchi (Bernizzi), Bertini (Marinari), Vatteroni (Micheli), Orlandi (Pezzica). A disp.: Mallegni, Santini, Manzo, Marinari, Dell’Amico,.

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Della Maggiora (Zuncheddu), Caselli, Del Frate, Signorini, Repetto, Tuzi (Pirito), Giannotti (Bocca), Curumi, Busembai, Selmi (Micheletti). A disp.: Mariotti, Bocca, Caputo, Gianni, Quilici, Micheletti, Zuncheddu, Pirito, Bagnatori L. All.: Galassi

RETI: 26’pt Bertini, 2’st Vatteroni, 45’st Curumi

Forte dei Marmi – Corsanico 4-0

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Nardini (14’st Tonacci), Pedonese, Bresciani (19’st Masotti), Marku (15’st Latini), Bellini (25’st Barsotelli), Tedeschi Giacomo, Tedeschi Gianluca, Maggi, Lossi, Tarabella (31’st Lo Monaco). A disp.: Iacopi, Angeli, Celi, Pugliese. All.: Bertolla

CORSANICO: Costa (12’st Lippi), Frusteri (17’st Prendi), Dati (7’st Tomei), Antoni (36’st Barbetti), Sacchelli (12’st Ercolano), Poletti, Verdirosa, Aquilante Andrea, Palazzolo, Corsinelli, Fanfani. A disp.: Aquilante Antonio, Giunta, Simonini, Vecoli. All.: Mazzei

ARBITRO: Ursu di Lucca

RETI: 46’pt e 13’st Maggi, 12’st e 33’st Tedeschi Giacomo

NOTE: Ammoniti Pedonese, Antoni. Espulso al 49’st Palazzolo

Molazzana – San Giuliano 0-3

MOLAZZANA: Farioli, Nelli (15’st Tolaini), Tognocchi, Catalini (20’st Tortelli), Sarti, Abrami (17’st Manfredi), Bertoncini Mattia, Togneri (35’st Tamagnini), Balducci (36’st Bresciani), Giannotti, Micchi. A disp.: Guidi, Bertoncini Marco, Muccini, Manfredi. All.: Compagnone

SAN GIULIANO: Bertini, Rafaniello, Contini, Lotti, Melani, Monacci, Mazroui, Benedetti (32’st Ghezzi), Campus (40’st Matteis), Binioris (30’st Amoroso). A disp.: Librizzi, Ghezzi, Micheletti, Matteis, Sbranti, Bandini, Amoroso, Barbieri. All.: Guadagno.

ARBITRO: Marchini di Pistoia

RETI: 15’st Tognetti, 30’st Campus, 32’st Binioris

NOTE: Espulso al 37’st Binioris

Serricciolo – Romagnano 3-2

SERRICCIOLO: Landi, Tonelli, Lisi, Barabino, Bartolini, Forfori, Vegnuti, D’Angelo, Conedera, Angelotti A., Ballerini (19’st Mazzone). A disp.: Bacchi, Francini, Canese, Ruffini, Gilli.

ROMAGNANO: Cima, Di Benedetti (34’st Perinelli, poi Granai), Batti; El Bard (28’st Pedrinzani), Bevilacqua, Nardini (18’st Del Sarto), Lombardini, Monaco, Giulianelli, Costa, Canesi. A disp.: Pellistri, Manzo, Corsi, Bertelloni, Dell’Amico.

RETI: 16’pt e 29’st Angelotti, 18’pt Tonelli, 35’st Costa, 47’st rig. Lombardini

NOTE: Ammoniti Lombardini, Costa, Angeloitti, Lisi. Espulso D’Angelo al 13’pt

Vagli – Pietrasanta sospesa al 45’ sullo 0-0

VAGLI: Adami, Boggi, Pancetti, Castelli, Da Prato, Triti, Brugiati, Landucci, Biggi, Marigliani, Fontanini. A disp.: Giannotti, Franchi, Tognarelli, Maier, Borgia, Orsetti, Bertini. All.: Biagioni

PIETRASANTA: Bedei, Szabo, Giannotti, Bondielli, Ceragioli S. (26’pt Ambrosi), Laucci, Cerri, Biagioni, Bertuccelli, Tosi, Pinelli. A disp.: Ceraglioli G., Beraglia, Guidotti, Bonfigli, Mancini, Crovi, Sodini. All.: Bucci.

ARBITRO: De Marco di Lucca

Girone B

Marginone 2000 – Giovani Rossoneri 3-0

MARGINONE 2000: Di Masi, Carmignani (15’st Piattelli), Sarti, Lencioni, Conte, Del Carlo, Antoni, Ricci, Tognotti (33’st Rinaldi), Pistoresi (17’st Paganelli), Rotunno (33’st Lici). A disp.: Santoni, Besson, Fiore, Petrilli, Tocchini. All.: Tocchini

GIOVANI ROSSONERI: Parrini (20’pt Bonciolini), Malin, Raimondo, Carfagna, Zingarello F., Tempestini, Zingarello S. (14’st Pellecchia), Bulleri, Torrici (7’st Abdija), Testa (30’st Bechini), D’Angelo. A disp.: Cerretioni, Zapparato, Todoroni, Maccioni. All.: Fazzini

ARBITRO: Bianchi di Carrara

RETI: 33’pt Rotunno, 6’st Carmignani, 36’st Lici

Seconda Categoria

Girone A

Cerreto – Mulazzo 3-0

Fivizzanese – Fortis Camaiore 1-1

FIVIZZANESE: Carvajal, Bertoli, Gerali, Cardellini, Duchi (32’st Giovannucci), Pigoni,Tarantola (30’st Serafini), Ceragioli, Salku, Mencatelli, Alberti. A disp.: Miocheli, Mazzoni, Pasquali, Nardi. All.: Mencatelli

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Costagli (40’st Tesi), Giannecchini (1’st Licusato), Maguina (47’st Nigi), Lari, Vanni, Paoli (36’st Peralta), Mariani, Pellegrini, Mallegni, Dal Lago (34’st Luisotti). A dispo.: Battelli, Celi, Del Prete, Gnani. All.: Palmerini

RETI: 13’pt Alberti, 5’st rig. Costagli

NOTE: Ammoniti Bertoli, Duchi, Pigoni, Giannecchini, Lari, Paoli, Mallegni, Dal Lago. Espulso Pigoni al 26’pt

Lido di Camaiore – Viareggio 0-1

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini Alessio, Chuusalupi, Matrone, Biagini, Pardini Andrea, Pacini, Bertuccelli, Simonini, Giganti. A disp.: Da Prato I., Paoli, Del Mancino, Del Carlo, Da Prato G., D’Ascoli, Zaia, Dal Lago, Lucarini. All.: Gianneschi

VIAREGGIO: Carpita, Gemignani, Benedetti, Belluomini, Baldassarri, Mazzone, Ksioua, Minichino, Martinelli, Marinai Stefano, Marinai Simone. A disp.: Ambrogi, Cinquini, Petrucci, Scardina, Scaranna, Bertini, Manciini, Santini. All.: Santini

Massarosa – Filattierese 2-2

MASSAROSA: Lunardini, Del Dianda, Batori, Lucchesi, Scotece, Barsotti, Ragghianti (40’st Larini C.), Conforti, Vitelli (20’st Matrone), Galli, Ezzaki. A disp.: Bernini, Baroni, Farnocchia, Guccione, Larini D.

FILATTIERESE: Magnani, Moscatgelli, Bellacci, Manfredi, Francini, Pasqualetti, Esposito, Dughetti, Iorfida, Domenici, Sartini. A disp.: Gjoka, Erta, Ginesi J., Avallone, Ginesi S.

RETI: Barsotti e Ezzaki per il Massarosa

Monti – Monzone 1-3

Ricortola – A.Podenzana 0-0

Girone C

Barga – Borgo a Mozzano sospesa sull’1-1 al 10’st per maltempo

BARGA: Ferrari, Napolitano, Giusti, Mutigli, Gavazzi, Disperati, Marchi F., Cottu, Harch, Rigali, Moha. A disp.: Sartini, Serradimigni, Casci, Taddei, Motroni, Shehi, Chiocchetti, Togneri.

BORGO A MOZZANO: Cheli, Gimbri, Fede D., Menicucci, Carrari, Ceccherelli, Lunardi, Alberigi, Oliokwe, Bargi, Bertini. A disp.: Massei, Bacci, Iacomini C., Iacomini M., Spagnesi, Ruocco, Piercecchi. All.: Piercecchi

ARBITRO: Tacchi di Firenze

RETI: 10’pt Marchi, 40’pt Oliokwe

Corsagna – New Team 0-0

CORSAGNA: Pellegrini, Longhi, Spicciani, Zhyrukha, Barsi, Barsanti, Dinelli, Martino, Tulipano, Castelli, Papera (35’st Biagi). A disp.: Baldassarri, Bertolacci, Eramnazi, Lipparelli, Liunardi, Banou, Madrigali.

NEW TEAM: Valdirighi, Brega (10’st Tortelli), Scaltritti (10’st Rossi), Piagentini, Grandini, Magazzini, Frigeri, Terni, Bertucci (25’st Franchi), Del Giudice (30’st Bertucci), Martinelli. A disp.: Vanni, Fantoni, Maiorano, Terni.

NOTE: Ammoniti Frigeri, Terni, Martinelli.

Filettole – Gallicano 3-1

FILETTOLE: Ruigani, Ghelarducci, Simonelli, Ammannati, Raffaelli, Guerrini, Mulè, Bargi, Lucchesi, Campera, Gaddini. A disp.: Di Sacco, Rossi, Lossio, Colombo, Pellegrini, Dianda. All. D’Aurelio

GALLICANO: Grassi, Turri, Lena, Satti, Wurach, Lartini, Alfredini, Nardini, Pellegrinotti, Brucciani, Taddei. A disp.: Gogorici, Bertogli, Franchi, Giani, Sebastiani, Viviani, Peccioli.

RETI: Brucciani per il Gallicano

Pontasserchio – Migliarino Vecchiano 2-3

PONTASSERCHIO: Franchi, Bongiorni, Ghelardoni, Granford, Testi, Meucci, Selmi, Concordia, Giannini, Pecori, Aiello. A disp.: Cecchetti, Monacci, Sodini, Masoni, Fuschetto, Amdiaze, Umalini, Puccio.

MIGLIARINO VECCHIANO: Fantozzi, Longobardi, Benedettini, Moretti, Mori, Umalini, Chelotti, Pardi, Baroni, Andreotti, Aufiero. A disp.: Montanelli D., Balestri, Andreoni, Lobue, Mannocci, Morgè, Montanelli L., Bernardini. All.: Trinci

RETI: Pecori 2, Aufiero, Pardi, rig. Aufiero

Pontecosi Lagosi – Academy Tau 1-1

PONTECOSI: Bechelli. Triti, Gennaro, Massei, Bravi, Pieroni, Venanzi, Angelini (13’st Pellegrinotti), Micchi, Martini Adami, Lunardi. A disp.: Cavilli,, Kalem, Bertolini, Guidetti. All.: Mugnaini

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini (26’st Pardini), Spatola, Vannucci, Bertocchini, Da Valle, Tambellini (40’st Pellicciotti), Centoni (19’st Lera), Ridolfi (35’st Lavorgna), Ruggiero, Dieme Papa. A disp.: Gioè, Giusfredi, Bonaccorsi, Di Furia, Lunardini.

RETI: 11’pt rig. Martini Adami, 25’st rig. Lera

NOTE: Ammoniti Massei, Micchi, Centini, Vannucci, Lera

San Filippo – Montecarlo 0-1

SAN FILIPPO: Gragnani, Del Barga (32’st Di Vito), Gabrielli (19’st Pavan), Nottoli, Matteuzzi, Marchetti (7’st Torricelli), Vincenzi (7’st Amato), Rugani, Lorenzi (27’st Biagi), Niccoli, Francalanci. A disp.: Roberti, Torricelli, Amato, Nucci, Lencioni, Di Vito, Biagi, Pavan, Salvadori. All.: Caiazzo

MONTECARLO: Morra, Tafani A., Caruso, Ricci, Biondi, Martinelli, Carrara, Meucci, Rossi, Gentile, Doretti. A disp.: Tafani F., Pucci, Dudine, Carmignani, Carrara, Galligani, Ramos De Jesus, Sodini, Usai. All.: Maino

RETI: 15’st Gentile

NOTE: Ammoniti Torricelli

San Macario Oltreserchio – Atletico Fornoli 3-0

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia, Mancino (20’st Masini), Massei, Venturi, Pieruccini F., Dinelli D. (30’st Pieruccini N.), Bertilacchi (42’st Bianchini), Marlia, Romanini, Aureli (30’st Simonetti), Mazzuola (40’st Puccinelli). A disp.: Ferrarini, Bertolozzi, Loria, Morbini. All.: Bisordi

ATLETICO FORNOLI: Papi, Ferrari, Pacini, Poli, Michetti S., Donati, Franceschi, Zhyrulha, Tomei (20’st Monticelli), Favelli (1’st Olivieri), Petri. A disp.: Scibetta, Dinelli A., Ledda, Nannizzi, Sabatini, Marchetti. All.: Rocchiccioli.

RETI: 3’pt Mazzuola, 8’pt Romanini, 28’pt Bertilacchi

NOTE: Ammoniti Mancino, Dinelli, Venturi, Della Bidia, Dinelli A.