Buoni spesa e aiuti per le bollette, doppio bando a Villa Basilica

Doppio aiuto alle famiglie del comune di Villa Basilica: c’è infatti tempo fino al 15 gennaio per fare domanda per i buoni spesa o per il contributo per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche (luce, gas, acqua).

Possono partecipare al bando i residenti nel Comune di Villa Basilica: le due forme di sostegno sono alternative e l’istanza deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, una sola volta per tipologia di contributo.

Il valore dei buoni spesa varia da 300 fino a 500 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare e del reddito. Il contributo per il pagamento delle bollette potrà essere richiesto per un’utenza a scelta e sarà commisurato all’importo delle ricevute presentate, nella misura massima di 200 euro complessivo.

Il bando con l’elenco dei negozi aderenti all’iniziativa dei buoni spesa e il modulo da compilare sono scaricabili dal sito del Comune di Villa Basilica, al link (clicca qui). Le domande, insieme alla copia del documento in corso di validità del richiedente, dovranno essere inoltrate tramite mail all’indirizzo info@comune.villabasilica.lu.gov.it o tramite pec all’indirizzo comunevillabasilica@pcert.it entro e non oltre le 12,30 del 15 gennaio.