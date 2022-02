Muore operaio travolto da un carrello elevatore

Un’altra vittima del lavoro, in una cartiera nel comune di San Marcello, nel pistoiese, ai confini con la provincia di Lucca. L’infortunio si è verificato oggi (9 febbraio) in una cartiera di via Pesciatina.

Per un operaio di 58 anni, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta.

L’allarme è stato dato immediatamente al 118 ma purtroppo la corsa dei soccorritori è stata vana. Sul posto si sono recati anche i tecnici di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra l’altro l’azienda era stata sottoposta a controlli per la sicurezza negli ultimi tempi.