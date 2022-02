Elezioni a Bagni di Lucca, Giannoni: “Nessuna fuga in avanti da parte di Fdi”

Prove di dialogo nel centrodestra in vista delle elezioni a Bagni di Lucca. Dopo l’endorsement di Lega e Forza Italia all’alleanza Gemignani-Betti e la bocciatura della candidata Fdi Annamaria Frigo in concomitanza con la sua presentazione al Circolo dei Forestieri, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Giannoni fa il punto.

“Non c’è stata nessuna fuga in avanti da parte di Fdi – risponde Giannoni -, abbiamo semplicemente individuato il nome della nostra candidata sindaca. Da parte nostra non c’è nessuna volontà di spaccare il centrodestra, è normale che una forza politica sottoponga un’opzione aperta al confronto con gli alleati. Non chiudiamo la porta a nessuno e non imponiamo nessuna candidatura, la situazione creata è surreale. Noi abbiamo proposto la figura di Annamaria Frigo che, tra l’altro, è stata tra le più votate a Bagni di Lucca durante le elezioni regionali”.

“Ripeto, da parte nostra non c’è stata nessuna fuga in avanti e non intendiamo rompere l’asse del centrodestra – prosegue Giannoni -. Noi abbiamo sottoposto il nome di Annamaria Frigo come candidata a sindaco, la riteniamo una persona adatta a occupare il ruolo di primo cittadino. Riteniamo che possa ambire al ruolo di sindaco. Poi è normale che qualcuno farà un passo indietro, ma fa parte dei giochi della politica. Fare subito un passo indietro sul nome della nostra candidata? Non risponde a nessun tipo di logica”.

Per Giannoni è necessario un lavoro di sintesi: “A livello locale mi risulta che non ci siano ancora stati tavoli di confronto con il centrodestra, mi auguro però che ci siano. Invito a non scaldarsi ma a comportarsi così come si fa in politica, ovvero comprendere che ci sono più sensibilità. Non c’è solo un’opzione e cercheremo di trovare la migliore sintesi. Fdi è molto tranquilla e auspica una riflessione con gli alleati. Noi abbiamo proposto la nostra opzione, che ha tutti i requisiti per fare il sindaco. Ripeto, noi non vogliamo spaccare l’asse: andrà fatta una riflessione e un lavoro di sintesi. Fdi è un partito che sta crescendo ed è normale che proponga un proprio candidato sindaco, siamo il primo partito in Italia. Ma lo ribadisco: non vogliamo imporre nessun nome, lavoriamo per una sintesi così come si fa in politica”.