Caro bollette, Montemagni (Lega): “La Regione intervenga in soccorso del volontariato”

“La Regione intervenga in soccorso delle associazioni di volontariato”. Così la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni raccoglie il grido di allarme del terzo settore, in ultimo della misericordia di Borgo a Mozzano in merito al caro bollette.

“Purtroppo il considerevole aumento dei costi energetici, sta creando seri problemi anche alle tante e apprezzate associazioni di volontariato che operano in Toscana. Ad esempio dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, giunge un accorato appello alle istituzioni, affinché non si voltino dall’altra parte, ma si adoperino per supportare adeguatamente queste persone che, senza alcun compenso, quotidianamente aiutano il prossimo; tra l’altro, una solidarietà che è diventata ancora più fondamentale in tempo di pandemia. Facciamo, dunque, nostro, tramite una specifica interrogazione – precisa l’esponente leghista – l’invito di questi enti, affinché la Regione si muova, tempestivamente, cercando di ridurre il disagio economico a cui stanno andando incontro, stante il caro bollette. Ci auguriamo, altresì che, stavolta, il presidente Giani sia più sollecito nel rapportarsi con le Misericordie che, nei mesi scorsi, si erano lamentate di scarsa considerazione proprio da parte di chi governa la nostra Regione. Per una volta chi solitamente supporta altre persone, necessita, parimenti, di un concreto sostegno; vediamo, dunque, di non deluderli”.