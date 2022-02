Giulia, 4 anni e già star dei social: spopola il suo travel blog

Ha solo 4 anni ed è di Lucca la Vlog di viaggi più giovane al mondo: si chiama Giulia Corradi ed è popolarissima. È nata e vive a Lucca ed il suo giuliatravel sta spopolando sul web ed ora diventa un programma televisivo.

Visitare il mondo con gli occhi di una bimba aiuta grandi e piccini a scoprire in modo semplice e divertente le città di ogni continente. Avere consigli su come raggiungere un luogo ed essere aiutati a trovare il modo più entusiasmante per conoscerne la storia, i monumenti gli aneddoti e le curiosità: tutto questo è possibile grazie alla rivoluzionaria idea avuta dalla sua famiglia.

Girare il mondo ma vederlo con gli occhi di Giulia con la sua famiglia è veramente una novità. La sua famiglia come dice Giulia “è la famiglia di Peppa Pig” c’è lei, Giulia,l a protagonista, c’è il fratellino Lapo, impossibile non innamorarsi di lui, c’è “papino”, Antonio Corradi, che viene dal mondo del calcio e della ristorazione (afflitto dalle conseguenze economiche da Covid 19) e poi c’è “mammina”, Laura Toccafondi, già nota nel mondo della televisione soprattutto in Toscana e che con la sua esperienza pluridecennale nel mondo dei videomaker è la regista di questi viaggi entusiasmanti.

Poi a rendere il tutto un vero documentario c’è il supporto della voce di Marco Vigiani, voce pluripremiata nel mondo radiofonico. Tutti gli ingredienti hanno fatto sì che Giulia Travel a solo pochi mesi dalla sua nascita il blog www.giuliatravel.com abbia già migliaia di visite ed i suoi social abbiano già migliaia di seguaci e visualizzazioni e tutto è sicuramente in divenire; canali televisivi nazionali hanno subito creduto nel progetto e prossimamente potrete vedere giuliatravel in tv. ù

Si possono seguire tutte le novità di giuliatravel seguendo i canali social su Facebook (pagina giuliatravel) Oppure su instagram @travelgiulia e tutte le puntate in anteprima sul canale youtube Giulia Travel.