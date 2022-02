Martinelli e Testaferrata: “Sanzioni in materia edilizia al massimo, Comune riveda la scelta”

“Il Comune di Lucca riveda la scelta politica di applicare il livello massimo delle sanzioni in materia edilizia”. Lo dichiarano in una nota congiunta Marco Martinelli e Simona Testaferrata consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, che hanno protocollato questa mattina (21 febbraio) emendamenti al regolamento comunale avente ad oggetto criteri e modalità applicative del calcolo dei contributi concessori e delle sanzioni in materia urbanistica.

“Gli emendamenti presentati – aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – hanno il prioritario obiettivo di ricondurre le sanzioni previste nel nuovo regolamento oneri, ai minimi di legge previsti dalla normativa regionale in materia. Non è accettabile che l’amministrazione comunale di Lucca scelga di portare ai massimi livelli previsti le sanzioni in materia edilizia quando la normativa prevede anche la possibilità di adottare livelli minimi sanzionatori. Pertanto è stato proposto di portare a mille euro tutte le sanzioni pari a 5164 euro previste dal regolamento oneri quali sanzioni minime per opere realizzate senza titolo edilizio ed oggetto di sanatoria edilizia. È stata poi proposta l’eliminazione di alcune nuove sanzioni minime, di importo pari a 5mila eiuro, introdotte ex novo nel regolamento oneri, che non trovano riscontro nella normativa regionale. È stato altresì proposto di portare ai minimi previsti dalla normativa regionale, anziché ai massimi con previsto nel nuovo regolamento oneri, le sanzioni per ritardata presentazione delle certificazioni finali di agibilità e variazioni catastali. Infine sono state proposte modifiche volte a rendere il regolamento oneri più chiaro nella lettura e non soggetto a diverse interpretazioni”.

“Auspichiamo – concludono Martinelli e Testaferrata – che il consiglio comunale accolga gli emendamenti presentati che vanno nella direzione di portare al livello minimo previsto le sanzioni in materia edilizia”.