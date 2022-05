In occasione del compleanno di padre Remo Mariani, che in questi giorni compie 83 anni, le parrocchie di San Pietro a Vico e San Cassiano a Vico hanno organizzato per sabato (7 maggio) e domenica una iniziativa di raccolta fondi per sostenere l’attività del missionario comboniano che da più di 40 anni opera in Brasile, nelle favelas di Joinville.

Nelle due chiese della comunità parrocchiale, a partire dalla mattina di sabato, sarà possibile lasciare un’offerta destinata ai progetti ideati e seguiti dal sacerdote tra i quali ci sono le cucine comunitarie, mense che attualmente sostengono 350 bambini in difficoltà. In cambio delle donazioni si potrà ricevere uno degli oggetti che i volontari hanno raccolto e selezionato pensando anche alla Festa della mamma che si celebra proprio domenica quindi ci sono foulard, composizioni floreali, spille, oggetti per la casa e altro ancora.

Foto 2 di 2



Questi gli orari: a San Pietro a Vico, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18,30 e poi domenica dalle 8 alle 12. A San Cassiano a Vico, sabato dalle 15 alle 19,30 e domenica dalle 7,30 alle 12,30.