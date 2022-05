Veronesi: “Sistema Ambiente, Tambellini e Raspini dicano se l’azienda ha operato con conformità alla legge”

“Un sindaco e un assessore aspirante sindaco dovrebbero aver il buon gusto di intervenire e confermare la posizione di Sistema Ambiente lasciato solo a gestire la cosa”. Così Alberto Veronesi, candidato sindaco per il terzo polo interviene sulla bagarre seguita ad un servizio di Striscia la Notizia.

“Mi rivolgo direttamente a voi, Tambellini e Raspini – ha continuato Veronesi -, confermate che le operazioni filmate da Canale 5 nel capannone di San Pietro a Vico, sono tutte conformi alle leggi vigenti? Che non esistono pericoli per l’inquinamento del territorio e la salute degli operai? Lo vogliamo sapere dal sindaco e dall’aspirante, senza che si nascondano dietro a comunicati fantasma di Sistema Ambiente. E’ il sindaco responsabile della salute pubblica: parli, rassicuri, confermi. Poi vi è il problema dei danni di immagine della città. Sindaco ha dato la pratica in mano all’ufficio legale del Comune per denunciare Canale 5 o l’ufficio è troppo impegnato per San Concordio? Anche qui chiediamo risposte e atti concreti, non la solita melina, con cui ha gestito dieci anni di nullismo a Lucca”, ha concluso Veronesi.