Porcari sceglie il nuovo sindaco: Fornaciari o Pisani

Continuità o cambiamento? A Porcari si va al voto fra due schieramenti: Viviamo Porcari che ripropone Leonardo Fornaciari come candidato sindaco e La Porcari che Vogliamo, che candida Barbara Pisani per il ruolo di primo cittadino.

Si vota domani (12 giugno) in una sola giornata dalle 7 alle 23.

Come in tutti i comuni sotto i 15mila abitanti la scheda è unica e si vota congiuntamente per il candidato sindaco e per la lista che lo appoggia. Si possono esprimere due preferenze di genere diverso: un uomo e una donna. Non è possibile il voto disgiunto.

Questi in ordine di scheda elettorale i candidati sindaco e le liste

Leonardo Fornaciari

VIVIAMO PORCARI: Franco Fanucchi, Simone Giannini, Eleonora Lamandini, Roberta Menchetti, Tommaso Andreotti, Madalina Elena Golea, Carlo Mori, Michele Adorni, Susy Rovai, Serena Toschi, Lori Del Prete, Marco Baccini

Barbara Pisani

LA PORCARI CHE VOGLIAMO: Massimo Della Nina, Alessandra Baiocchi, Giacomo Bertocchini, Martina Rotondo, Massimo Del Carlo, Nara Francesconi, Patrizia Leto, Grazia Mara, Diego Giannini, Fiorella Baiocchi, Gloria Cervelli, Riccardo Giannoni