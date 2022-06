Porcari, Fornaciari verso la riconferma come sindaco per un mandato bis

La “sfida” era tra Viviamo Porcari, che riproponeva Leonardo Fornaciari come candidato sindaco, e La Porcari che Vogliamo, con la candida Barbara Pisani.

Al seggio si è presentato il 57,56% dei votanti, ovvero 3939 su un totale di 6817.

I dati

Nel seggio di Rughi Fornaciari ha ottenuto un totale di 122 voti, 91 invece le preferenze per la candidata Pisani. A Padule vittoria per Fornaciari con 193 voti e 177 per la sfidante. Anche in altri seggi come le sezioni 1 e 2 (scuola elementare Cavanis), 5 e 7 il sindaco uscente Fornaciari è avanti di una percentuale variabile di voti e si appresta alla riconferma da sindaco. Pisani dietro anche nella sezione Forabosco, la numero 6 (348-278).

Le liste

Leonardo Fornaciari – Viviamo Porcari: Franco Fanucchi, Simone Giannini, Eleonora Lamandini, Roberta Menchetti, Tommaso Andreotti, Madalina Elena Golea, Carlo Mori, Michele Adorni, Susy Rovai, Serena Toschi, Lori Del Prete, Marco Baccini

Barbara Pisani – La Porcari che vogliamo: Massimo Della Nina, Alessandra Baiocchi, Giacomo Bertocchini, Martina Rotondo, Massimo Del Carlo, Nara Francesconi, Patrizia Leto, Grazia Mara, Diego Giannini, Fiorella Baiocchi, Gloria Cervelli, Riccardo Giannoni