Una bella cornice di pubblico ieri sera (13 giugno) per il memorial Samuele Leto e Amedeo Favilla, torneo di calcio a 5 che si è svolto a Segromigno in Piano al campo sintetico della chiesa parrocchiale.

Tante le persone che hanno voluto assistere ai due big-match in programma, dove si affrontavano quattro delle migliori squadre partecipanti. Una bella serata di sport che ha voluto mantenere vivo il ricordo dei due giovani scomparsi prematuramente in un incidente stradale il 1 giugno del 2020.

Prima del calcio di inizio, guidati come sempre da Roberto Lazzareschi, un momento di preghiera tutti uniti in cerchio nel centro del campo e poi – con gli occhi rivolti al cielo – un minuto di silenzio. Un bel rituale che si ripete ad ogni gara e sottolinea lo spirito del torneo. Tanto fair play fra le squadre partecipanti, sano agonismo e rivalità che però non eccede mai nel rispetto delle famiglie delle vittime sempre presenti.

“I nostri complimenti alla famiglia Fugiaschi – si legge in una nota – che per conto delle famiglie Leto e Favilla, ha creato e curato questo evento che diverrà sicuramente un appuntamento annuale”.

Ma non è finita qui: ancora numerose le gare che si disputeranno, ed il 30 giugno grande festa finale con ricca premiazione, fuochi d’artificio e pizzata all’aperto.