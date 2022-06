Paolo Andreucci torna sulle strade del tricolore al Rally di Alba

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci accetta l’invito e sarà al via del Rally di Alba a bordo della Skoda Fabia Rally del Team H Sport di Silvio Lazzara. In tanti si aspettavano un possibile ritorno nel Campionato italiano assoluto rally da parte di Andreucci ed in occasione del Rally di Alba, questa ipotesi si è concretizzata grazie alla Scuderia Eurospeed e al grande impegno di Sparco, Mrf Tyres, del Team H Sport di Silvio Lazzara e dei suoi partner.

Una gara test, per verificare il percorso di sviluppo fatto fino ad oggi sulle gomme Mrf Tyres anche su asfalto, visto che il campione Garfagnino già da due anni è impegnato con la casa indiana nell’evoluzione delle gomme. La scorsa stagione, la vittoria del titolo terra ha premiato l’ottimo lavoro svolto nei test, adesso è tempo di verificare l’evoluzione delle gomme anche su asfalto, ed il Rally di Alba sarà un ottimo banco di prova, visto l’importante parterre di equipaggi che saranno al via.

Al suo fianco, ci sarà l’ormai fidato ed esperto e navigato Rudy Briani, con il quale ha già festeggiato il primo titolo insieme lo scorso anno ed è attualmente impegnato nel tricolore terra.

“Ho accolto con grande piacere l’invito a prendere il via al Rally di Alba da parte di H Sport, della Scuderia Eurospeed e di Sparco – ha commentato Paolo Andreucci – È un rally nuovo per me e sarà un’ottima gara per testare le gomme Mrf Tyres su asfalto. La nostra gara è da vedere in ottica sviluppo, non dobbiamo pensare a nessun risultato, se non a quello di provare nuove soluzioni e vedere il comportamento delle gomme. Non abbiamo alcun pensiero per il campionato, per cui saremo liberi da molte strategie e ci concentreremo sullo sviluppo delle gomme. Al Rally di Alba, sono tanti gli equipaggi esteri di spicco che prenderanno il via, oltre ai già blasonati piloti del Ciar, un elenco iscritti di grande spessore, che conferma l’ottimo lavoro fatto dagli organizzatori e dagli addetti ai lavori, per rendere sempre più interessante il rally piemontese. Il nostro appuntamento con il campionato tricolore terra sarà invece tra due settimane, con il Rally di San Marino nella seconda settimana di luglio. Abbiamo vinto le prime due gare di campionato, ma non vogliamo abbassare la guardia, la stagione è ancora lunga.”

“Siamo contenti che Paolo Andreucci abbia accettato il nostro invito – ha commentato il team manager di H Sport Silvio Lazzara – Ci presentiamo al via del quarto appuntamento Campionato italiano assoluto rally 2022, valido anche per il Ter 2022 e per il campionato nazionale svizzero 2022, grazie all’appoggio della scuderia Eurospeed e soprattutto a quello dei partner tecnici Sparco, Mrf Tyres e delle aziende Uniongriss, Derby, Cuneo Isolanti, La Presse, Dableverse, Perino Piero e Neuro Scienze Istitute Cavallieri Ottolenghi. Questa, come ha già affermato Paolo, sarà un’importante gara test e siamo felici di poter condividere anche questo appuntamento, che rafforza la nostra collaborazione”.

Alba sarà il cuore pulsante del rally, con partenza/arrivo, con la sede della direzione gara, con il parco di assistenza in piazza Medford ed anche con i riordinamenti ma sarà tutto il territorio, che andrà ad abbracciare la competizione ed i suoi attori. A Santo Stefano Belbo avrà luogo lo “shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto venerdì 24 giugno dalle 8 alle 13.