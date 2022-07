Il Marginone 2000 ritenta l’assalto alla Promozione con Gianluca Paoli in panchina

Il Marginone 2000 ci riprova. Dopo una stagione sempre in vetta alla classifica e una promozione sfumata all’ultimo tuffo a favore del San Miniato gli arancioneroverdi altopascesi sono già carichi per preparare la nuova annata.

Si riparte da una sconfitta in finale intergirone dei playoff che fa ancora male ma che occorre superare per guardare avanti.

La prima scelta è quella dell’allenatore. Dopo l’addio di Leonardo Tocchini, che in Promozione ci è andato accasandosi al Montecatini (portando con sé anche Giuseppe Ricci e, dalla Lucchesia, Coselli e Bacci dal Lammari e Michael Ricci dall’Academy Porcari) la società ha fatto una scelta di cuore.

In panchina ci sarà Gianluca Paoli, calciatore del Marginone per sei stagione storico capitano per 4 anni. La passata stagione, da giocatore del Pescia, si è rotto i legamenti crociati: senza abbattersi ha deciso di intraprendere la strada dell’allenatore, che lo porterà ad essere nel posto più vicino al campo di gioco.

Il Marginone 2000 si augura di aprire un nuovo lungo ciclo sotto guida tecnica di Paoli. Il suo secondo sarà Stefano Rinaldi, che sarà anche in rosa della squadra. In porta confermato l’ex professionista Giuseppe Di Masi (ha giocato anche nella Lucchese).

Tanti i movimenti anche delle altre squadre dilettantistiche. In Eccellenza in casa River Pieve arrivano le gradite conferme di Mohamed Byaze, Endri Leshi, Antonello Ramacciotti e Giacomo Cecchini.

In Promozione il Pieve Fosciana conferma anche Davide Cavani per la prossima stagione.

Altri due annunci per il Pontecosi: presi Lorenzo Castelli dal Vagli e Fabio Frediani in prestito dal Pieve Fosciana.

Il New Team annuncia altri tre colpi: arrivano Andrea Franchini dal Piazza al Serchio e Severiano Salotti dall’Atletico Castiglione e Damiano Chiriacò dal Vagli.

In Terza sarà un giocatore del San Filippo anche Matteo Turini. Prime mosse anche per l’Aquila Sant’Anna: torna Marco Simi, ultima stagione all’Atletico Marginone ed anche il difensore classe 2003 Federico Lucchesi.