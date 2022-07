Premio Adolfo Betti, vince il Cong Quartet: concerto a Bagni di Lucca

Torna il concerto con il quartetto d’archi vincitore del premio intitolato al violinista Adolfo Betti messo a disposizione da Animando. Venerdì (29 luglio) alle 21, nel giardino del municipio di Bagni di Lucca, si esibiranno i quattro musicisti del Cong Quartet.

Sono Chik Yiu Ting (primo violino), Yip Wai Chow (secondo violino) Caleb Wong (viola) e Yan Ho Cheng (violoncello) ad essersi aggiudicati il riconoscimento la scorsa domenica (24 luglio) al termine del concorso di Virtuoso & Belcanto. I quattro musicisti, originari di Hong Kong, eseguiranno tre perle della produzione cameristica classica.

Si parte con Luigi Boccherini (1743-1805) e il suo Quartetto per archi n. 7 in re maggiore, Op. 8 n. 1. Una composizione pubblicata nel 1769 che rappresenta un’affascinante conversazione tra strumenti sullo stesso piano d’importanza, nel mirabile equilibrio della perfetta forma classica. Il Cong Quartet omaggerà quindi l’autore ceco Leoš Janáček (1854 – 1928) con il Quartetto per archi n. 1 – Sonata a Kreutzer, composto nell’autunno del 1923 e ispirato all’omonimo romanzo di Lev Tolstoj. Il brano rinuncia alla forma classica e ciascuno dei quattro movimenti propone, in modo quasi ossessivo, numerosi piccoli frammenti di carattere contrastante.

I vincitori del premio Adolfo Betti, infine, eseguiranno il Quartetto per archi n. 2 in la minore, Op. 13 scritto nel 1827 dal compositore del romanticismo tedesco Felix Mendelssohn (1809 – 1847). Un dichiarato omaggio al connazionale Beethoven, morto pochi mesi prima, che tuttavia rivela inventiva personale e attrazione verso tecniche compositive di grande complessità.

La serata in memoria di Adolfo Betti, primo violino del Flonzaley Quartet, la migliore formazione da camera degli Stati Uniti fino alla crisi del 1929, sarà presentata da Debora Pioli. L’appuntamento è organizzato da Animando con la collaborazione del Comune di Bagni di Lucca, dell’associazione Lucchesi nel mondo, della Fondazione culturale Michel De Montaigne e della Croce Rossa di Bagni di Lucca.