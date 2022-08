La “buccina” della Domus Romana protagonista a Castelnuovo con l’orchestra di Vinicio Capossela

La buccina della Domus Romana di Lucca protagonista al festival Mont’Alfonso sotto le stelle con Vinicio Capossela mattatore.

L’orchestra del famoso cantautore, per una fedele riproduzione sonora, ha utilizzato lo strumento a fiato della collezione esposta proprio alla Domus Romana a Lucca.

La Buccina era lo strumento in dotazione alle legioni romane con cui il bucinator trasmetteva ai soldati i comandi per le diverse azioni militari. La Domus Romana espone una collezione completa degli strumenti musicali utilizzati in epoca romana.