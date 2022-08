Prosegue la campagna abbonamenti della Lucchese ‘Insieme con voi’

Prosegue la campagna abbonamenti Insieme con voi della Lucchese che si concluderà il prossimo 3 settembre. Sarà possibile acquistare il tagliando, valido per 18 partite, tutti i giorni al Lucchese Point da lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19 e sabato 3 settembre dalle 10 alle 13.

Questi i prezzi: gradinata intero – 220 euro; gradinata ridotto donna e over 70 150 euro; gradinata ridotto under 14 100 euro; Curva Ovest 110 euro; Curva Ovest ridotto donna e over 70 80 euro; Curva Ovest ridotto under 14 – 50 euro