Serie D ed Eccellenza, pubblicati i gironi: la Versilia divisa in due, Ghiviborgo con umbre e laziali

Serie D ed Eccellenza, ecco i gironi.

La Divisione Interregionale ha finalmente ufficializzato i raggruppamenti e permesso a Firenze di rendere pubblici anche quelli di Eccellenza.

In serie D, che domenica prende il via con la Coppa, le toscane sono divise in due gironi con la curiosa divisione delle versiliesi il Real Forte Querceta è nel girone D con lombarde ed emiliane, il Seravezza Pozzi nel girone E con umbre e laziali Sempre nel girone E anche Tau Calcio e Ghiviborgo, che incontreranno nella propria strada Arezzo, Livorno e Grosseto.

Era stato d’altronde il Real Forte a chiedere di disputare il girone D: “Consapevole della delicatezza del ruolo garantito dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – dice la nota della società – e della relativa difficoltà di assecondare le esigenze delle numerose società iscritte alla divisione di serie D, nelle scorse settimane la società bianconerazzurra ha presentato nelle sedi opportune la preferenza di continuare a disputare il girone tosco-emiliano-romagnolo- lombardo per la terza stagione consecutiva. Pur consapevole delle impegnative trasferte che un campionato di carattere nazionale comporta, la scelta operata dalla Società presenta ragioni di natura tecnico-logistica, che si inseriscono nella direzione della continuità rispetto al progetto sportivo portato avanti dalla Società. Dunque soddisfatta dell’inserimento all’interno del girone D del campionato di serie D, lasSocietà augura a tutte le squadre toscane la disputa di una stagione all’insegna del raggiungimento dei rispettivi obiettivi prefissati”.

GIRONE D – Aglianese, Bagnolese, Carpi, Correggese, Corticella Crema, Fanfulla, Forlì, Giana Erminio, Lentigione, Mezzolara, Pistoiese, Prato, Ravenna, Real Forte Querceta, Salsomaggiore, Sammaurese, Sant’angelo, Scandicci, United Riccione

GIRONE E – Arezzo, Città di Castello, Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo Vds, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Montespaccato, Orvietana, Ostia Mare, Pianese, Poggibonsi, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Sporting Club Trestina, Tau Calcio Altopascio, Terranuova Traiana

Il Real Forte esordirà il 4 settembre alle 15 in casa con l’Aglianese.

Questa la prima giornata del girone E: Flaminia Civitacastellana – Livorno, Follonica Gavorrano – Tau Calcio, Ghiviborgo – Mobilieri Ponsacco, Orvietana – Arezzo, Poggibonsi – Grosseto, Sangiovannese – Ostia Mare, Seravezza – Città di Castello, Sporting Club Tretina – Pianese, Terranuova Traiana – Montespaccato.

Scarica qui i calendari completi di serie D

Scarica qui il calendario di serie D girone D

Scarica qui il calendario di serie D girone E

Due i gironi di Eccellenza, uno da 16 con le lucchesi Camaiore e River Pieve, l’altro da 17, se il Figline formalizzerà la propria iscrizione.

Girone A: Armando Picchi, Castelfiorentino, Certaldo, Cuoiopelli, Fratres Perignano, Fucecchio, Massese, Montespertoli, Camaiore, Ponte Buggianese, Pro Livorno, River Pieve, Cenaia, San Marco Avenza, San Miniato Basso, Tuttocuoio

Girone B: Baldaccio Bruni, Castiglionese, Chiantigiana, Colligianaa, Figline, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Lastrigiana, Mazzola Valdarbia, Nuova Foiano, Pontassieve, Porta Romana, Prato 2000, Rondinella Marzocco, Signa, Sinalunghese, Zenith Prato

In Coppa subito doppia sfida fra Camaiore e River Pieve.