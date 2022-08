Multe anti bivacchi, monta la protesta: c’è l’assemblea pubblica

Un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini e le organizzazioni: è il primo atto della mobilitazione contro l’ordinanza che vieta i bivacchi in centro storico, varata dalla giunta Pardini. Il provvedimento ha già riscosso le critiche dell’opposizione: ora è CittadinanzAttiva a muoversi convocando un icnontro per martedì sera (30 agosto). La città è un bene comune: si chiama così l’assemblea pubblica che si svolgerà alle 21, nell’auditorium della Cgil in via Gaetano Luporini a Sant’Anna.

“L’appuntamento – spiegano da CittadinanzAttiva – è aperto a tutte i cittadini, le organizzazioni e le parti sociali, e mira a costruire una mobilitazione in risposta all’ordinanza della giunta lucchese che vieta il pieno utilizzo degli spazi pubblici del centro storico”.