Dalla serie D alla Coppa Italia e Toscana: riparte il calcio dilettanti

Tutte in campo, dalla serie D alla Seconda Categoria.

Quella di domani è la prima, vera, giornata di calcio dilettanti dopo la lunga pausa estiva.

Oltre alla prima giornata di campionato di serie D, con le lucchesi divise in due gironi, in campo le partite di Coppa con inizio alle 15,30 salvo diversamente indicato. Ecco il programma delle gare delle lucchesi.

Serie D

Girone D

Real Forte Querceta – Aglianese

L’allenatore Simone Venturi presenta la gara come ex tecnico dei neroverdi: “Siamo tutti consapevoli – dice sui canali social della società – che veniamo da una prestazione brutta in Coppa Italia contro il Seravezza. C’è tanta voglia di dimostrare che è stata solo un gara sbagliata. C’è voglia di dimostrare quello che siamo e di dimostrare le qualità che abbiamo, imparando da tutti gli errori che abbiamo fatto in Coppa Italia”.

“Qualcosa cambierà anche come formazione rispetto alla Coppa Italia – prosegue Venturi – Abbiamo recuperato praticamente tutti ma al di là di chi scenderà in campo i ragazzi hanno lavorato bene in settimana”.

Girone E

Follonica Gavorrano – Tau Calcio, Ghiviborgo-Ponsacco, Seravezza-Città di Castello

Coppa Italia di Eccellenza

Camaiore – River Pieve alle 18

Coppa Italia di Promozione

Pietrasanta – Lunigiana Pontremolese alle 17

Pieve Fosciana – Castelnuovo

Coppa Toscana Prima

Forte dei Marmi – Viareggio

Torrelaghese – Corsanico

Lammari – San Giuliano

Folgor Marlia – Atletico Lucca

Giovani Via Nova – Academy Porcari

Coppa Toscana Seconda

Lido di Camaiore – San Macario Oltreserchio

Montecarlo – Academy Tau

Borgo a Mozzano – Fornoli

Pontecosi Lagosi – Barga

Vagli – Filicaia

Gallicano – Fornaci