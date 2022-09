Dalla Promozione alla Seconda Categoria: tutto sulle gare di Coppa Italia e Toscana

Dalla Coppa di Promozione alla Coppa di Seconda Categoria, ecco tutti i risultati della prima giornata di gare nei dilettanti.

Coppa Italia di Promozione

Pietrasanta – Lunigiana Pontremolese 1-1

PIETRASANTA: Ceragioli, Benedetti, Vannucci, Del Frate, Togneri, Laucci, Ambrosi, Seghi, Petracci, Nucolini, Pinelli. A disp.: Marini, Fortini, Biaci, Szabo, Bondielli, Trentacosti, Maggiore, Navari, Tosi. All. Bucci

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Bartolozzi, Gabruelli, Menichetti, Spagnoli, Filippi, Verdi, D’Angelo, Lazzoni, Parmigiani, D’Antongiovanni, Miceli. A disp.: Santini, Manenti, Clementi, Razzini, Scaldarella, Lamnaquar, Imperatore Barontini, Micheli. All.: Musetti

RETI: 13’pt Ambrosi, 10’st D’Angelo



Pieve Fosciana – Castelnuovo 0-0

PIEVE FOSCIANA: Petroni, Tognarelli, Cavani D., Turri, Pietrazzini, Angelini, Lucchesi, Ghiloni (Abrami), Tersigni (Bachini A), Bonini, Ori (Febbrai). A disp.: Nobili, Simonini, Lartini, Fambrini, Bachini M., Nelli. All.: Telloli

CASTELNUOVO: Papeschi, Marganti (Ghiloni), Telloli (Antonelli), Inglese, Sheta (Bonaldi), Biagioni L, Vaselli (Lucchesini), Casci, Tiberi, Bartolomei, Morelli. A disp.: Berlingacci, Biagioni R., Brugiati, Gheri, Lombardi. All.: Cipolli

NOTE: Ammoniti Pietrazzini e Tersigni (Pieve Fosciana). Bartolomei, Telloli e Biagioni L. (Castelnuovo Garfagnana)

La prima delle tre partite tra Pieve Fosciana e Castelnuovo tra Coppa di categoria e prima di campionato conclude con reti bianche, prima sfida tra due nuovi mister Telloli per i locali e Cipolli per gli ospiti che si sono sfidati con due formazioni prudenti ma non rinunciatarie ad attaccare. Dopo un primo tempo scialbo dove spicca solo un’ammonizione “creativa” per il difensore del Pieve Fosciana Pietrazzini.

Secondo tempo decisamente più interessante dove si sono notate l’anima delle due compagini, i pievarini sono squadra poco fisica ma granitica e agonistica spinta da il solito pubblico caldissimo e i gialloblù molto fisica, gioco verticale e trascinata da alcuni totem difensivi e offensivi come capitan inglese e il numero 10 Bartolomei.

Al 61′ azione pericolosa dei padroni di casa dove un rapido Bonini sulla sinistra crossa in mezzo dove Tersigni impatta col mancino al volo sul limite dell’area piccola, la palla si schianta sulla traversa e successivamente finisce sulla riga (forse) almeno per l’arbitro. Il tiro è stato violentissimo e molto rapido il rimbalzo quindi è molto difficile azzeccare la scelta giusta.

Anche il Castelnuovo Garfagnana non rimane inerme e al 75′ il subentrato Lucchesini sfiora il gol con un colpo di testa insidioso che fa la barba al palo. Il pareggio è giusto e porta il verdetto tra una settimana dove la Pieve può permettersi di pareggiare, esempio 1-1 2-2 eccetera, al Nardini nella partita di ritorno.

Terna arbitrale insufficiente con ammonizioni incomprensibili e gestione del match rivedibile.

Coppa Toscana Prima

Forte dei Marmi – Viareggio 6-4

FORTE DEI MARMI: Bedei, Credendino, Salvini, Bresciani, Gori, Ali (31’st Marku), Tedeschi, Barbetti (45’st Colasanto), Borzonasca (41’st Oprita), Lossi, Panaino (29’st Tonacci). A disp. Barsanti, Sodini, Barsottelli, Mark, Sodini, Capecchi. All.:: Bertolla

VIAREGGIO: Santini, Gemignani (20’st Cinquini), Benedetti, Belluomini, Martinelli, Monopoli, Pugliese (25’st Scaranna), Sapienza (22’st Galli), Palazzolo, Minichini, Chicchiarelli. A disp. Mei, Nelli, Lombardi, Cosci. All.: Santini

RETI: 5’pt Benedetti, 19’pt Tedeschi, 29’pt e 28’st Palazzolo, 36’pt Barbetti, 8’st e 19’st Borzonasca, 20’st Lossi, 23’st Pugliese, 41’st Bresciani

NOTE: Ammoniti Ali, Salvini

Torrelaghese – Corsanico 3-1

TORRELAGHESE: Costa, Dalle Luche, Pardini, Bonuccelli, Zini, Tancredi, Lopez Cordova, Pezzini, Dati, Barsotti, Grossi. A disp.: Aperti, Bertolucci, D’Onofrio, Longobardi, Pacini, Checchi, Comelli, Cheli, Coli. All.: Passaglia

CORSANICO: Lippi, Ambrogi, Tomei, Del Soldato, Giunt, Lazzarini, Barducci, Cerri, Ciocia, Vecoli, Correia. A disp.: Lubrano, Caneschi, Ceragioli, Massa, Parducci, Prendi, Santini, Simonini, Volpe.

RETI: Ciocia per il Corsanico



Lammari – San Giuliano 1-0

LAMMARI: Mazzotta, Antonelli, Gianneschi, Manga, Romiti, Jatta, Vannucchi, Petrilli, Tonwe, Fejzaj, Battistoni S. A disp.: Scatena, Rolla, Serafini, Lena, Angioli, Battistoni M., Lencioni, Martini, Stringari. All.: Del Barga

SAN GIULIANO: Garbini, Contini, Lotti, Benvenuti, Di Cocco, Capanni, Micheletti, Naldini, Aufiero, Ada Esono, Umalini. A disp.: Bertini, Grasseschi, Sanfratello, Gradi, Carrara, Tognetti, Sbranti, Giovannetti, Nikiema. All.: Frau

RETI: Manga

Folgor Marlia – Atletico Lucca 1-1

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Giomi, Bagnatori L. (40’st Bacci), Giampaolo, Della Maggiora, Borelli (1’st’ Bocca), Ercolano (22’st Bandoni) Tuzi, Ceciarini, Nottoli (15’st Curumi), Donati (10’st Dinelli). A disp.: Mariotti, Fortini, De Gennaro, Scarselli. All..: Gambini

ATLETICO LUCCA: Decanini, Petrini (1’st Burgalassi), Benedetti, Petretti (10’st Ferretti), D’Agliano (30’st Lucchesi), Tocchini, Sarti, Bonini (10’st Marzi), Ndiaye, Tabarrani, Posarelli (24’st Andreini). A disp.: Agozzini, Bortone, Medori, Graziotti. All.: Merciadri

RETI: 1’st Ndiaye, 43’st Curumi

NOTE: Ammoniti Bagnatori, benedetti. Espulso Burgalassi al 45’st

Giovani Via Nova – Academy Porcari 1-1

GIOVANI VIA NOVA: Niccolai, Mascani, Pellicci, Tardella, De Masi, Iacopini, Frediani, Tardiola, Arcotaci, Spanò, Nardi. A disp.: Donati, Scaramella, Cecchini M., Zeccola, De Marco, Cecchini G., Bardelli. All.: Pollastrini

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Scaffai, Paganelli, Campigli, Mattioli, Haoudi, Bonfigli, Menchini, Ghafouri, Cortesi. A disp.: Rossi, Bisanti, Degl’Innocenti, Della Maggora, Picchi, Di Salvatore, Miggiano A. Miggiano L. All.: Bendinelli

RETI: Haoudi, Tardiola

Coppa Toscana Seconda

Lido di Camaiore – San Macario Oltreserchio 1-2

LIDO DI CAMAIORE: Pardini F., Pardini A., Giacone (20’st Chiarini), Dazzi (20’st Chiusalupi), Matrone, Biagini, Giganti (35’st Grottino), Pacini, Lucarini (15’st Da Prato G.), Luisotti, Petrucci (1’st Bertuccelli). A disp.: Pieraccini, Picchi, Paoli. All.: Orsetti.

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Mancino, Rugani (36’st Gabriele), Loria (32’st Dinelli). Pieruccini, Cappelli, Bertilacchi, Morotti (26’st Bertolozzi), Romanini (30’st Morbini), Niccoli, Rosati (30’pt Mazzuola). A disp.: Della Bidia, Bianchini, Aureli, Venturi. All. Bisordi

RETI: 21’st Romanini, 40’st Lucarini, 51’st Niccoli

NOTE: Ammoniti Loria, Morotti

Montecarlo – Academy Tau 1-1

MONTECARLO: Tafani, Biondi, Meucci, Martinelli, Mangiantini, Bastiani (26’st Manfredi), Annoni (11’st Biagi), Bottaini (35’st Rossi), Bouhalla, Puccetti (36’st Sodini), Kishta. A disp.: Nelli, Del Grande, Pucci, Galligani. All. Maino

ACADEMY TAU: Battistini, Astete, Spatola Lunardi (27’st Milanesio), Del Sarto (6’st Parlato), Tambellini (3’st Lera), Berruti (30’pt Pellicciotti), Guazzelli, Cagnacci (16’st Ridolfi), Rugguero, Silvestrini. A disp.: Bertocchini, Gioè, Giusfredi, Vannucci. All.: Gioè.

RETI 27’pt Silvestrini, 38’pt Kishta

NOTE: Ammoniti Meucci, Bouhalla, Del Sato, Silvestrini, Ruggiero, Guazzelli

Borgo a Mozzano – Fornoli 1-2

BORGO A MOZZANO: Cheli, Massei, Amidei F., Carrari (17’st Lunardi), Ceccherelli (17’st Alberigi), Particelli, Pellegrini (27’st Morganti), Angelini, Niccolai (35’pt Oliokwe), Fati (49’st Martinelli), Amidei G. A disp.: Simoni, Morganti, Iacomini C., Alberigi, Lunardi, Iacomini M., Oliokwe, Martinelli, Bertini. All.: Giusti

FORNOLI: Frugoli, Ferrari (13’pt Ravenda, 14’st Sidibe)), Secchi, Dianda, Pacini, Marchetti, Vitrani (14’st Hudu), Sanneh, Dinelli, Cecchini, Parducci. A disp.: Scibetta, Ravenda, Sidibe, Hudu, Franveschim, Olivieri. All.: Moretti

RETI: 8’st Oliokwe, 26’st e 47’st Hudu

NOTE: Ammoniti Angelini, Secchi, Dianda

Pontecosi Lagosi – Barga 1-0

PONTECOSI: Nelli, Gennaro, Pellegrinotti (17’st Micchi), Lunardi, Bonini (32’st Pennacchi) Massei, Piagentini (10’st Bertucci), Marigliani, Frediani (32’st Serani), Angelini C. (45’st Venanzi), Bonini. A disp.: Bechelli, Angelini C., Angelini P., Tardelli. All.: Bertolini (ff)

BARGA: Ferrari, Gavazzi (36’st Motroni), Teani, Mutigli, Chiocchetti, Disperati, Cavani, Favelli (32’st Rossi), Petri, Marchi F. (14’st Marchi M.), El Bassaraoui (6’st Togneri). A disp.: Casci, Serradimigni, Ghafouri, Arjoune. All.: Pieroni

RETI: 14’st rig. Marigliani

NOTE: Espulso Ferrari al 6’st

Vagli – Filicaia 2-2

VAGLI: Cavani, Nardini, Bacci (1’st Bertucci E.), Piagentini (8’st Da Prato), Marigliani, Dini, Brugiati, Landucci, Orsetti Al., Franchi (20’st Triti), Morelli (30’st Fontanini). A disp.: De Vivo, Mori. All.: De Luca

FILICAIA: Bertoncini, Satti, Longhi, Valiensi, Buriani, Giannotti (25’st Borgia), Vecchi, Friz Diego (11’st Grilli), Friz Daniele, Lenzi (4’st Micchi), Pellegrinetti (41’st Micchi). A disp.: Grandini, Donati, Rossi, Puppa, Magnani.

ARBITRO: Ghilardi di Lucca

RETI: 12’pt e 19’pt Vagli, 33’pt Buriani, 21’st Friz Dan.

Gallicano – Fornaci 1-2

GALLICANO Nesi, Giani (Giannelli), Turri, Salotti N. (Salotti A.), Rossi, Barbi, Taddei, Corazza, Bertogli, Alfredini, Brucciani. A disp.: Grassi, Baldi, Barsotti, Giannelli. All.: Salotti M.

FORNACI: Conde, Picchi (Nardini), Pennucci C., Taddei, Pioli Simone, Pioli Stefano, Pennucci M. (Napolitano), Michetti (Biagioni), Biggi (Kone), Polpetta, Cheloni. A disp.: Giannecchini, Masotti, Giuliani. All.: Giannecchini

RETI: 42’pt e 47’st rig. Polpetta, 29’st Giannelli