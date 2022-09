Jova Beach Party, Del Ghingaro: “Sarebbe stato più facile mollare, invece è stata una grande festa”

“Sarebbe stato più facile mollare, lasciare andare e passare oltre. Ma non abbiamo mollato, non è nel nostro stile farlo. Abbiamo scelto la strada più difficile: e il Jovabeach è tornato a Viareggio”. Inizia così il post che il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha pubblicato sui social questa mattina, all’indomani della due giorni viareggina del JovaBeach.

“Due serate strepitose – continua il primo cittadino – una grande festa di emozioni e poesia che ha parlato a tutte le generazioni e che ha valorizzato il territorio in un periodo come quello attuale, più tranquillo dopo gli alti flussi turistici agostani”.

“Abbiamo riscoperto il prestigioso palcoscenico della spiaggia del Muraglione, che ormai rodata, certamente diverrà sede di nuove avvincenti avventure musicali. Abbiamo ammirato un popolo di 80mila viaggiatori, educati e rispettosi, che si sono riversati nelle nostre vie, sugli arenili, nelle pinete e ci hanno regalato bellezza e speranza. Abbiamo portato alto il nome di Viareggio, dando grandissima visibilità non solo ad un luogo prestigioso, ma anche e soprattutto alle bellezze che contiene e che regala. Abbiamo lavorato, ognuno a nostro modo, insieme ad un esercito di mille persone che hanno progettato, montato, studiato, pulito, autorizzato, organizzato, controllato (anche un po’ imprecato diciamocelo), ma che alla fine hanno realizzato un sogno: il grande circo del Jovabeach a Viareggio”.

“Devo ringraziare tutti quelli che lo hanno pensato, voluto, realizzato, permesso e anche quelli che se lo sono goduto. A tutti quelli che hanno dato una mano grazie. A tutti, tutti, dal primo all’ultimo. Le cose belle, che lasciano la scia, che rimangono nel cuore di una città si fanno insieme, magari anche col concorso inverso di chi per i motivi più vari non le vorrebbe. Insieme abbiamo gioito e regalato un piccolo pezzo di storia colorata ai prossimi anni; ogni tessera nuova e bella completa il mosaico del fascino della città. Ma c’è ancora tanto da fare e noi non ci fermiamo – conclude il sindaco Del Ghingaro -, insieme, da ora, continuiamo il cambiamento”.