Carnicelli (Centrodestra per Lucca): “Blues Festival, offensivo il post contro la giunta”

“Fascista, omofobi, razzisti, xenofobi, queste sono le parole usate nei confronti del sindaco e della giunta dal gruppo Blues Festival dichiarando con non saranno più presenti a Lucca con il loro Festival per questo motivo”. Ad entrare nella polemica è Riccardo Carnicelli di Centrodestra per Lucca.

“Come cittadino – afferma – leggere certe affermazioni a tre mesi dopo elezioni dove i cittadini democraticamente hanno scelto chi doveva governare lo trovo altamente offensivo. Offensivo per la maggioranza dei lucchesi che hanno scelto il cambiamento, ma non possiamo essere accostati per questo a quelli aggettivi citati, usati per scopi personali, senza perdere l’occasione per offendere. Sono sicuro che tutto questo non è farina del loro sacco. Voglio dire a questi personaggi per ragion veduta che la musica, teatro, e tutto quello che riguarda la cultura non deve essere accostato al colore politico. La musica è di tutti”.