Il saggio di Virginio Monti sul campo di concentramento di Bagni di Lucca protagonista a Francoforte

A ottobre Tralerighe libri editore per la prima volta sarà ospite alla fiera internazionale del libro di Francoforte, meglio conosciuta con il nome tedesco di Buchmesse.

Si tratta della più prestigiosa fiera del libro europea e una delle maggiori fiere del libro al mondo. Ha luogo ogni anno in ottobre nella città tedesca e durante i giorni di lavori vengono trattati, scambiati, venduti, i diritti di migliaia di libri.

La casa editrice lucchese arriva in Germania con Adei, l’associazione degli editori indipendenti, forte di un catalogo con oltre 350 titoli. Tra i saggi in primo piano richiesti per le letture ci saranno tre libri: La questione ebraica in provincia di Lucca e il Campo di concentramento di Bagni di Lucca di Virginio Monti, Il vizio dello stupro. L’uso politico della violenza sulle donne di Renzo Paternoster e La F.E.B. Força Expedicionaria Brasileira in Italia di Andrea Giannasi. Ma è l’interno segmento dedicato alla storia del Novecento che potrebbe destare interesse negli editori stranieri.

Focus sulla collana Nero dedicata ai libri gialli e noir e su alcuni saggi che trattano argomenti assolutamente inediti come Gramsci il fascista. La storia di Mario il fratello di Antonio di Massimo Lunardelli, oppure La deportazione in Italia. Una pratica repressiva del colonialismo italiano in Africa di Manila Maionchi.

È destinato a far crescere polemiche il volume L’inciampo degli dèi. La crisi della Germania! di Matteo Corallo che racconta, documenti alla mano, della fine del periodo disincantato e sicuro della locomotiva Germania a trazione Merkel. Si tratta sicuramente di una grande sfida per la piccola casa editrice lucchese che va a misurarsi, nel tempio del libro europeo, con i grandi dell’editoria mondiale.

Tralerighe è una casa editrice indipendente italiana nata a Lucca nell’autunno del 2013. Fa parte di un gruppo composto da altri marchi editoriali, festival letterari, giornali, premi e contenitori culturali.