Ghiviborgo, che rabbia: gol annullato per fuorigioco all’ultimo minuto con il Livorno

Ghiviborgo – Livorno 0-0

GHIVIBORGO: Antonini, Seminara, Videtta, Mukaj, Rotunno, Mata Gozalbez (30’st Mancini), Signorelli (45’st Campani), Bachini (30’st Sgherri), Bongiorni (15’st Nottoli), Pera, Zini (40’st Del Carlo). A disp.: Velani G., Bertellotti, Del Dotto, Giulianelli. All.: Maccarone

U.S. LIVORNO: Fogli, Fancelli, Vantaggiato (16’st Rossi), Lucarelli (1’st Giampà)), Neri F., Belli, Russo, Rodriguez (26’st Lo Faso), Karkalis, Cretella, Bruno. (24’pt Maresca). A disp.: Bettarini, Ivani, Apolloni, Giampa, Rossi, Neri G., Frati, Maresca, Lo Faso. All.: Collacchioni

ARBITRO: Cortese di Bologna (Roselli di Avellino e Merloni di Ravenna)

NOTE: Ammoniti Lucarelli, Signorelli. Espulso Pera al 49’st

Finisce senza vincitori né vinti la sfida del Carraia fra Ghiviborgo e Livorno. Una partita non emozionante, con il Ghiviborgo che non si è fatto condizionar dal blasone degli avversari. Anzi, nel primo tempo le migliori occasioni sono proprio biancorosse con Zini che impoegna Fogli e che comunque appare il più attivo dei suoi sottoporta. Dal canto suo Pera si predenza con un pallonetto nel finale di frazione che finisce lontano dalla porta di Fogli. Ultima azione con una precisa chiusura di Lucarelli sullo scatenato Zini. Nel secondo tempo ci prova subito di testa Mukaj ma non impensierisce Fogli. Per il Livorno è Rossi, entrato al posto di Vantaggiato, il più attivo, ma in una duplice occasione prima spara a lato quindi impegna Antonini. La partitasi spegne lentamente fino ai cinque minuti di recupero aperti dal colpodi testa di Mancini con palla che non finisce fuori di molto. Poi l’episodio più contestato del match: bomber Pera trova il gol di rapina, ma si alza la bandierina del guardalinee. Fuorigioco e gol annullato. L’attaccante va su tutte le furi e si fa espellere. Titolo di coda del match.