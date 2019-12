In ospedale dopo lo scontro in bici con l’auto

Solo tanta paura, per fortuna, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una bici questa mattina (1 dicembre) alle 9,20 a Santa Maria a Colle. L’uomo alla guida della bicicletta ha subito un forte trauma cranico e toracico ma, sempre cosciente, è stato accompagnato dall’ambulanza della Croce Verde di Lucca in codice giallo all’ospedale San Luca.