Scontro all’uscita di Capannori: due feriti

Paura questa mattina, poco dopo le 6, per un incidente stradale che si è verificato all’uscita della A11 di Capannori. Due le persone che sono rimaste ferite da uno scontro le cui cause sono al vaglio della Polstrada di Montecatini. Secondo le prime ricostruzioni a seguito di un primo incidente che ha visto coinvolta solo una vettura un’altra auto è sopraggiunta tamponando il mezzo fermo in carreggiata. Fortunatamente l’incidente è avvenuto in corsia di decelerazione e quindi l’impatto è avvenuto a velocità ridotta rispetto a quella di marcia normale. Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Misericordia di Altopascio con il medico a bordo e un mezzo della Croce Verde di Guamo. Il bilancio è di due feriti condotti in codice giallo all’ospedale San Luca.