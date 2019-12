Grave infortunio alle cartiere Modesto Cardella

È rimasto con una gamba schiacciata da una balla di carta, che gli sarebbe caduta addosso, mentre stava lavorando in una linea di produzione alle cartiere Modesto Cardella di San Pietro a Vico. Un operaio di 60 anni, M.P. le sue iniziali, è rimasto vittima di un nuovo infortunio sul lavoro: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto, per cause in corso di accertamento, poco dopo le 8 di questa mattina (3 dicembre). A dare l’allarme è stato il personale della cartiera che ha avvisato il 118 mentre i colleghi cercavano di aiutare l’operaio gravemente ferito.

Un grave episodio su cui stanno cercando di fare luce anche i tecnici della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest, che sono stati subito inviati alla cartiera. Sul posto in pochi minuti sono giunte auto medica di Lucca e ambulanza, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe stato colpito da una balla di carta che gli è caduta addosso. Per evitarla avrebbe cercato di spostarsi ma nel movimento si è procurato una sospetta frattura alla gamba o una lesione a livello dell’anca.

Dopo essere stato soccorso sul luogo dell’incidente, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso. Nel frattempo sono giunti anche i vigili del fuoco che con una squadra si sono occupati di mettere in sicurezza il luogo.

Secondo quanto appreso il lavoratori è rimasto incastrato tra una pressa di carta da macero e il nastro che trasporta le presse verso lo spappolatore. Solo la casuale presenza di un operatore sul luogo dell’incidente e il suo immediato intervento ha impedito che il nastro trasportatore continuasse la sua corsa trascinando il lavoratore ancora per diversi metri.