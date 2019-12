Ombrello colpito da fulmine, giovane in ospedale

È successo tutto in pochi secondi. Un fulmine che colpisce la punta in metallo dell’ombrello, la sensazione come di una scossa. Per fortuna solo tanta paura per una giovane che, nelle vicinanze del tribunale di via Galli Tassi, è stata raggiunta da una saetta durante il breve temporale di questa mattina (2 dicembre).

Il colpo l’ha scaraventata a terra e, subito dopo, ha iniziato a sentire un formicolio alla mano. Per questo è stato chiamato il 118 che dalla centrale unica ha inviato sul posto un’ambulanza che ha condotto la giovane al pronto soccorso in codice verde. Alla giovane sono stati fatti tutti gli esami del caso che hanno escluso complicazioni: sarà dimessa in giornata.