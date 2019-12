Continua la situazione di bel tempo in Toscana ma è in arrivo una nuova perturbazione.

Domani (5 dicembre) cieli nuvolosi e le prime deboli piogge locali sulla costa meridionale in serata. Venti moderati da est e mari poco mossi.

Le temperature minime sono stazionarie o in lieve aumento sulla costa ma sono in calo con le zone interne.

Cieli nuvolosi anche per la giornata di venerdì, sabato e domenica possibile il ritorno della pioggia.