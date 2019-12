Multe, nel 2020 previsti introiti per 3 milioni

A vederla così, questa cifra, potrebbe davvero far pensare che lucchesi e motori non legano. Ma, a guardar meglio, il consistente introito previsto dalle multe per violazioni al codice strada a Lucca deve far riflettere anche sulle innumerevoli occasioni che in città si offrono per essere poco ligi al dovere, soprattutto per quello che riguarda la sosta, nel corso di manifestazioni che richiamano sempre più visitatori, dai fan del Summer Festival agli amanti di Lucca Comics and Games.

Il dato è previsionale: il Comune di Lucca, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal comando della polizia municipale, ha inserito in bilancio di previsione la cifra di due milioni e 95mila euro come supposto introito da questa tipologia di sanzioni, al netto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un importo al rialzo rispetto a quello che era stato previsto nel 2019, anno per il quale alla stessa voce era stata indicata la cifra di due milioni e 273mila euro, venti mila euro circa in meno rispetto a quanto indicato per l’anno prossimo venturo.

La buona notizia – perché anche se sembra strano c’è anche quella – è che più del 50% della cifra sarà reinvestita in interventi per la sicurezza stradale e per la prevenzione degli incidenti. Si va dalle manutenzioni della segnaletica delle strade comunali, fino alla manutenzione dei varchi telematici e a migliorie per quello che riguarda il parco mezzi della polizia municipale. Parte dei soldi, inoltre, serviranno anche per il personale e in particolare per le assunzioni a tempo determinato (alla voce è indicata la cifra di 125mila euro) che offriranno la possibilità di chiamare a Lucca rinforzi in periodi particolari dell’anno, ovvero in quelli dove – complici le grandi manifestazioni – è necessario più personale per garantire la sicurezza pubblica.