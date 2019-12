Scontro all’incrocio, due feriti

Uno scontro violentissimo, all’incrocio di via del Tappo a Badia Pozzeveri. Un incidente che ha fatto due feriti, quello avvenuto nella mattinata di oggi (4 dicembre) nella frazione del comune di Altopascio tra due Ford, una delle quali si è ribaltata in strada.

Lo scontro è avvenuto, per cause che sono al vaglio della polizia municipale di Altopascio, attorno alle 9,30. All’interno di una delle due auto c’erano tre uomini di origini senegalesi ma residenti da tempo ad Altopascio: uno di loro è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse più gravi dell’altro conducente della seconda Ford, un altopascese residente in zona, che è stato comunque condotto in ospedale per accertamenti.

I vigili urbani hanno compiuto i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.