Auto si ribalta dopo lo scontro sul Brennero

Un’auto ribaltata in via del Brennero a Lucca, dopo un incidente. E il traffico subito andato in tilt. E’ il film di quanto accaduto questa mattina (5 dicembre) attorno alle 7.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una vettura si è ribaltata dopo uno scontro con un’altra auto sulla strada statale. L’allarme è scattato nell’immediato: il 118 ha inviato le ambulanze della Croce Verde e della Misericordia di Lucca, insieme ai vigili del fuoco.

Nessuna preoccupazione particolare per le condizioni dei feriti, portati al pronto soccorso del San Luca soltanto per lievi escoriazioni e per gli accertamenti del caso.

I disagi maggiori si sono dovuti registrare sul fronte del traffico: in via del Brennero si sono infatti formate code e rallentamenti nell’ora di punta dell’ingresso a scuola o dell’entrata in ufficio.