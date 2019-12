Gallicano, domani la fiaccolata in ricordo di Vanessa

A ormai 10 anni dalla sua scomparsa il ricordo di Vanessa Simonini, la giovane di 20 anni originaria di Gallicano brutalmente uccisa da un uomo di 35, è ancora più vivo che mai. Ieri (5 dicembre) è stata presentata la 40esima edizione della Fiaccolata di Gallicano, che si terrà domani (7 dicembre) proprio nel ricordo di Vanessa.

Presenti il sindaco di Gallicano David Saisi, l’assessore Serena da Prato e i consiglieri Silvia Rossi e Tommaso Baldacci, il Comitato Fiaccolata con le maestre Alma Castelvecchi e Duse Lemetti e l’artista Sandra Rigali, che insieme a Sara Greco ha curato la realizzazione di un coloratissimo omaggio a Vanessa Simonini, che potrete vedere esposto nelle strade del paese domani (7 dicembre) come anteprima del progetto Gallicano Paste Up .

Il programma della fiaccolata. La giornata prenderà vita dalle 15,30, in piazza Vittorio Emanuele, con le bancarelle natalizie (con prodotti ed oggetti artigianali). Dalle 17 apertura degli stand gastronomici (anche da asporto) a cura delle associazioni: gruppo alpini di Gallicano, associazione sportiva di Cascio, Amata-frica, il giardinetto di Maria, cittadini virtuosi, istituto comprensivo di Gallicano, associazione commercianti di Gallicano.

Ecco il menù della fiaccolata: panini con salsiccia, panini con hamburger, fogacce leve, crisciolette di Cascio, crepes, necci, mondine, vin brulè. Tutti insieme sotto l’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele. Dalle 18 appuntamento con i canti di natale con gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Gallicano.

Alle 18,15 l’esibizione dei piccoli sbandieratori, alle 18,30 l’arrivo di Babbo Natale: tutti in piazza per scrivere e consegnare la letterina. Poi spazio alla mondinata a cura dell’associazione Il giardino di Maria e alle 18,45 torna la motofiacolata a cura di Bikers Teste calde di Gallicano (con il premio alla moto meglio decorata).

Alle 19 ritrovo e partenza dall’Ic di Gallicano per buon compleanno fiaccolata: la fiaccolata della scuola con la presenza delle maestre Duse e Alma, che dettero vita alla prima edizione della manifestazione. Alle 19 la fiaccolata in memoria di Vanessa che arriverà in piazza della Posta con la presenza di personaggi dello sport e della spettacolo della Valle.

Alle 20 la partenza della fiaccolata della Valle del Serchio, dalle 21,30 la festa continua con la musica. Un evento benefico per aiutare i bambini della Papua Nuova Guinea, Amatafrica, Kwizera, Gsv di Barga, Non ti scordar di te, ospedale pediatrico Meyer, Filo d’Arianna, Caritas Garfagnana, Fondo solidarietà.